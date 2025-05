Venezia, Spahija: "Siamo tornati a giocare la nostra pallacanestro"

Neven Spahija: "Giochiamo contro la Virtus che ha chiuso il campionato davanti a tutti. È difficile affrontarli, specialmente da quando hanno concluso l'Eurolega, sono una squadra dura e giocano molto bene, in difesa e in attacco. Noi dopo una piccola tormenta siamo tornati a giocare la nostra pallacanestro, abbiamo preparato tante cose e i giocatori hanno risposto nel modo giusto, come una squadra seria. Andiamo a Bologna molto preparati per gara 1 con tanta voglia di giocare e competere".