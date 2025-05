Così Jasmine Repesa in sede di presentazione della serie tra Trapani e Reggio Emilia: "Sappiamo che i playoff sono una competizione completamente diversa. Non si possono fare errori. E seconda cosa: è una competizione che si gioca ogni due giorni e la nostra squadra tutto l'anno ha giocato solo una volta a settimana. Dobbiamo stare attenti, preparare bene la partita. Recuperare bene dopo ogni partita per essere sempre nella condizione migliore possibile".