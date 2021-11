Nba: doppio ko per Los Angeles, vincono Miami e Portland  

NBA

I gialloviola crollano a New York contro i Knicks, Clippers superati all'overtime da Dallas. Portland stende i Nuggets, gli Heat passano a Detroit





Nella notte Nba, crollano le due squadre di Los Angeles: i Lakers, infatti, perdono 106-100 sul campo dei New York Knicks senza lo squalificato LeBron James e nonostante la tripla doppia di Russell Westbrook, mentre i Clippers si fanno battere all'overtime da Dallas, che ritrova Luka Doncic e vince 112-104. Successi per Miami e Portland: gli Heat si impongono 100-92 in casa di Detroit, mentre i Blazers superano 119-100 Denver.

NEW YORK KNICKS-LOS ANGELES LAKERS 106-100

Senza lo squalificato LeBron James, che sconta l'espulsione rimediata per il pugno a Stewart nel match di Detroit, i Lakers perdono 106-100 in casa dei Knicks, che centrano il decimo successo in diciotto partite e agganciano la zona playoff della Eastern Conference, raggiungendo Boston, Philadelphia e Milwaukee. Al Madison Square Garden parte meglio New York, che si porta subito sul +16 e chiude il primo tempo avanti di 12 punti (63-51). I padroni di casa arrivano ad ottenere un massimo vantaggio di +25, ma i gialloviola possono contare su un super Russell Westbrook, che realizza 18 dei suoi 31 punti nel terzo quarto e riporta Los Angeles a -2 (83-81) prima dell'ultimo periodo, che sorride però a New York. Nel 106-100 finale, l'ex Okc mette a referto un'altra tripla doppia con, oltre a 31 punti, 13 rimbalzi e 10 assist con 3/6 dall'arco e 10/18 al tiro. Numeri che, sommati ai 20 di un Davis non in perfette condizioni fisiche, non bastano, visto che New York vince grazie ai 26 punti di Fournier (6 triple a segno su 9) e ai 20 con 16 imbalzi di Julius Randle. Per i Lakers è la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite, la decima in totale sulle 19 giocate.

LOS ANGELES CLIPPERS-DALLAS MAVERICKS 104-112

Non va meglio all'altra squadra di Los Angeles: i Clippers, infatti, perdono all'overtime allo Staples Center, incassando la terza sconfitta nelle ultime quattro gare. Dopo il 97-91 del primo match, Dallas si prende la rivincita e passa 112-104 all'overtime. I Mavericks, in un colpo, ritrovano la vittoria e Luka Doncic, che sfiora la tripla doppia e fa registrare gli stessi punti e rimbalzi di Paul George: rispettivamente 26 e 9, aggiungendo però anche 9 assist. Un'ottima prestazione, nonostante percentuali non esaltanti, soprattutto il 9/21 al tiro. Gli ospiti sfiorano il colpaccio già nei 48 minuti regolamentari, visto che i Clippers, avanti 48-42 all'intervallo, incassano 38 punti in un unico periodo (il terzo) e scivolano a -4 (80-76), ma recuperano con il 27-23 dell'ultimo quarto, con la tripla allo scadere di Paul George che porta la sfida all'overtime. Nei 5' supplementari, però, non c'è storia: netto 9-1 con 7 punti di un decisivo Porzingis, che chiude a 30 con 7 rimbalzi e un assist. Dallas si riprende così il quarto porto ad Ovest con 10-7 di score sorpassando proprio i Clippers, fermi a 10-8 nonostante la doppia doppia di Reggie Jackson (31 punti e 10 rimbalzi).

PORTLAND TRAIL BLAZERS-DENVER NUGGETS 119-100

Quarta vittoria consecutiva per Portland, che con il 119-100 rifilato a Denver aggancia il quinto posto della Western Conference e raggiunge a 10-8 di score i Clippers. I Blazers realizzano 33 punti per ognuno dei due periodi del primo tempo e chiudono sul +14 (66-52), chiudendo definitivamente i giochi ad inizio ultimo quarto: un 29-21 che spegne il tentativo di rimonta dei Nuggets, che perdono per la quinta volta consecutiva. A trascinare Portland sono McCollum e Lillard, entrambi a segno con 5 triple e capaci di mettere a referto rispettivamente 32 e 25 punti con ottime percentuali al tiro (13/19 e 9/13). Ancora senza Jokic, invece, Denver chiude con un solo giocatore oltre i 20 punti: Jeff Green, che ne realizza 24. Male il resto del quintetto: Monte Morris ci prova con 16 punti e 7/11 al tiro, con Barton e Gordon che ne mettono a referto soltanto 11. Portland si prende la zona playoff, mentre Denver è ora all'ottavo posto con lo stesso numero di vittorie e sconfitte (9).

DETROIT PISTONS-MIAMI HEAT 92-100

Quinta vittoria nelle ultime sei partite per Miami, che aggancia Chicago al secondo posto della Eastern Conference. A Detroit arriva un successo per 100-92, con i Pistons che subiscono un'altra rimonta: avanti 76-67 dopo i primi tre periodi, infatti, incassano un pesantissimo 27-6 di parziale in avvio di ultimo quarto e, alla fine, Miami fa registrare un 33-16 nei 12 minuti conclusivi che si rivela decisivo per il risultato finale. Ancora una volta, il protagonista è Tyler Herro che, in uscita dalla panchina, per la seconda volta realizza più di 30 punti (31 con 8 rimbalzi) e fa la storia della franchigia: il tutto condito dal 4/8 dall'arco e il 12/21 al tiro. Numeri che, sommati ai 15 di Adebayo, Butler e Lowry (oltre agli 11 di Robinson) giustificano il successo su Detroit. I Pistons provano ad aggrapparsi ai 21 punti di Jerami Grant, ai 15 di Bey, ai 13 di Jackson e ai 10 di Diallo, ma è tutto inutile: arriva il tredicesimo ko stagionale, il quarto nelle ultime cinque e addirittura l'ottavo nelle ultime dieci sfide giocate in casa.