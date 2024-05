Nba: Dallas travolge Minnesota e vola alle Finals contro Boston

NBA PLAYOFF

I Mavericks chiudono i conti in gara-5: finisce 124-103 per Doncic e Irving. Ora la serie con i Celtics per il titolo

© Getty Images Saranno Boston e Dallas a giocarsi il titolo Nba 2023/2024. In gara-5 in Minnesota, infatti, i Mavericks travolgono 124-103 i Timberwolves chiudendo la serie sul 4-1 e tornando a disputare le Finals 13 anni dopo l'anello vinto con Dirk Nowitzki. La franchigia del Texas prenota la vittoria con un super primo tempo (69-40) e grazie ai 36 punti messi a referto sia da Doncic che da Irving, inutili i 28 di Edwards e Towns.

Tredici anni dopo Dirk Nowitzki, ecco Luka Doncic, Kyrie Irving e di nuovo Dallas alle Nba Finals. I Mavericks spengono praticamente in meno di metà partita le speranze di rimonta di Minnesota e dominano gara-5, vincendo 124-103, chiudendo la serie sul 4-1: parte ufficialmente la sfida ai Celtics per il titolo 2023/2024. Il match in casa dei Timberwolves dura praticamente solo due quarti, perché all'intervallo lungo il vantaggio è clamoroso: 69-40. Un andamento inevitabilmente anticlimatico e a poco serve il 63-55 della ripresa, con i padroni di casa che riescono solo a rendere meno amaro il ko.

Di fatto inutili i 28 punti realizzati da Anthony Edwards e Karl-Anthony Towns (che aggiunge 12 rimbalzi), visto che sono gli unici due di Minnesota a chiudere in doppia cifra: manca infatti l'apporto sia dei titolari (9 per Gobert, 8 per McDaniels e 7 per Conley) che della panchina (23 complessivi). Sono ben 36 a testa, invece, per Luka Doncic e Kyrie Irving, con lo sloveno che chiude in doppia doppia grazie a 10 rimbalzi. E così, Dallas torna a giocarsi un titolo come non faceva dalla stagione 2010/2011, anno dello storico trionfo contro Miami firmato da Dirk Nowitzki. Come allora, servirà un'impresa: la tenteranno lo sloveno, premiato come Mvp delle finali di Western Conference, e il grande ex che nel 2019 lasciò Boston non senza polemiche e, non a caso, ancora viene preso di mira dai tifosi dei Celtics. E le prime due gare si disputeranno proprio al TD Garden: si comincia nella notte italiana tra il 6 e il 7 giugno.