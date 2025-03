Nba: Boston batte Denver, dieci vittorie di fila per Cleveland

I campioni in carica dei Boston Celtics hanno battuto Denver 110-103 dando una dimostrazione di forza contro i campioni Nba nel 2023. Ai Nuggets non è bastata la discreta prestazione di Nikola Jokic che ha sfiorato il triplo doppio con 20 punti, 14 rimbalzi e 9 passaggi. Entrambe le formazioni sono al secondo posto nella classifica delle rispettive conference (43-18 per Boston, 39-22 per Denver) e non si affronteranno più in questa stagione, eccetto che in una possibile finale Nba a giugno.