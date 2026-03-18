Hockey, Milano: federazione contatta Devils e supporta progetto Fiera

"Contatti" con l'Hockey Club Milano Devils e "supporto" per realizzare il palazzo del ghiaccio, come da "progetto promosso e sviluppato da Fondazione Fiera Milano". Lo scrive in una nota la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, commentando la possibile nascita di una nuova squadra di hockey a Milano, ma al tempo stesso specificando che il presidente Andrea Gios "non è coinvolto né intende assumere alcun ruolo nella eventuale futura presidenza della società sportiva". "Il mio unico interesse è favorire la crescita del movimento degli sport del ghiaccio e contribuire allo sviluppo di un progetto che possa lasciare una vera eredità sportiva alla città dopo i Giochi Olimpici", le parole del numero uno federale. La Federazione sta "approfondendo diverse soluzioni per la realizzazione, nell'area di Rho Fiera, di una struttura temporanea che possa ospitare attività sportive ed eventi, primo passo di un percorso che punta nel tempo alla realizzazione di un impianto permanente moderno e adeguato alle esigenze della città e del movimento sportivo". Per questo sono avvenuti contatti con la dirigenza dei Devils per "valorizzare" il bacino di giovani praticanti e appassionati.