Hockey, Milano: federazione contatta Devils e supporta progetto Fiera

18 Mar 2026 - 17:35

"Contatti" con l'Hockey Club Milano Devils e "supporto" per realizzare il palazzo del ghiaccio, come da "progetto promosso e sviluppato da Fondazione Fiera Milano". Lo scrive in una nota la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, commentando la possibile nascita di una nuova squadra di hockey a Milano, ma al tempo stesso specificando che il presidente Andrea Gios "non è coinvolto né intende assumere alcun ruolo nella eventuale futura presidenza della società sportiva". "Il mio unico interesse è favorire la crescita del movimento degli sport del ghiaccio e contribuire allo sviluppo di un progetto che possa lasciare una vera eredità sportiva alla città dopo i Giochi Olimpici", le parole del numero uno federale. La Federazione sta "approfondendo diverse soluzioni per la realizzazione, nell'area di Rho Fiera, di una struttura temporanea che possa ospitare attività sportive ed eventi, primo passo di un percorso che punta nel tempo alla realizzazione di un impianto permanente moderno e adeguato alle esigenze della città e del movimento sportivo". Per questo sono avvenuti contatti con la dirigenza dei Devils per "valorizzare" il bacino di giovani praticanti e appassionati.

Ultimi video

01:57
Volley, al via i playoff

Volley, al via i playoff

01:30
Sinner torna a vincere

Sinner torna a vincere

01:05
Sinner si gode il momento

Sinner si gode il momento

01:19
Vittoria a Indian Wells, quando Sinner può tornare numero uno

Vittoria a Indian Wells, quando Sinner può tornare numero uno

01:21
La lunga sfida di Sinner

La lunga sfida di Sinner

02:05
Volley, Civitanova c'è

Volley, Civitanova c'è

02:01
L'eredità olimpica

L'eredità olimpica

01:16
Indian Wells, Sinner sfida Zverev

Indian Wells, Sinner sfida Zverev

03:21
13 SRV TUTTI PAZZI PER IL BASEBALL OK

Tutti pazzi per l'Italbaseball tra caffè e... Juventus

00:59
hockey

Hockey Pista, lo spettacolo della Coppa Italia a Trissino

01:31
Alcaraz non perdona

Alcaraz non perdona

01:24
MCH BASEBALL ITALIA VS MESSICO MCH

L'Italia del baseball vola ai quarti con super Pasquantino e l'immancabile caffè

01:36
MCH BASEBALL VITTORIA ITALIA MCH

L'Italia del baseball scrive la storia: battuti gli Usa dei "pro"

03:30
Bonicelli tedoforo

Bonicelli tedoforo

01:39
Indian Wells si accende

Indian Wells si accende

01:57
Volley, al via i playoff

Volley, al via i playoff

I più visti di Altri Sport

L'Italbaseball sfida il Venezuela per un sogno: "Festeggeremo solo quando avremo finito"

Vittoria a Indian Wells, quando Sinner può tornare numero uno

Vittoria a Indian Wells, quando Sinner può tornare numero uno

Italbaseball da sogno! Gli azzurri battono anche Portorico e fanno la storia: è semifinale

Sfuma il sogno mondiale dell'Italia del baseball: azzurri battuti 4-2 dal Venezuela a Miami

13 SRV TUTTI PAZZI PER IL BASEBALL OK

Tutti pazzi per l'Italbaseball tra caffè e... Juventus

50) New Orleans Saints (NFL): 2,08 miliardi di dollari

Le 50 squadre più ricche al mondo secondo Forbes

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
18:52
Vela, Banti e Tita tornano a gareggiare insieme: "Difenderemo l'oro olimpico"
18:28
Musetti verso Miami: "Dopo l'Australia non è stato facile. Voglio solo stare bene"
17:35
Hockey, Milano: federazione contatta Devils e supporta progetto Fiera
17:06
Ciclismo, Lidl-Trek: Jonathan Milan salta la Milano-Sanremo
16:16
Ciclismo: Pidcock vince Milano-Torino, Pellizzari 4°