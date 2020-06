Nba: addio a Wes Unseld, il gigante gentile dei Washington Wizards

È morto all'età di 74 anni, per complicazioni polmonari (ma da due anni non era in buone condizioni di salute), l'ex centro dei Bullets Wes Unseld. Ne ha dato notizia la famiglia. Era membro della Hall of Fame del basket e unico giocatore nella storia della Nba, assieme a Wilt Chamberlain, ad essere stato proclamato Mvp nella stessa stagione, era il 1968-69, in cui era rookie.