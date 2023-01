Nba: 41 punti per Giannis, Milwaukee vola. Sorride Golden State, Memphis ancora ko!

nba

Il greco realizza 41 punti nella vittoria sui Pacers (141-131), Curry e Thompson invece trascinano i Warriors. Quinta sconfitta consecutiva per i Grizzlies, cade anche Banchero nel derby contro Miami



© Getty Images Il grande protagonista della notte Nba è Antetokounmpo, con 41 punti nel successo dei Milwaukee Bucks sul campo dei Pacers (141-131). In grande spolvero anche Steph Curry e Klay Thompson, che trascinano Golden State alla vittoria sui Raptors (129-117), mentre Memphis perde la quinta gara consecutiva: i Timberwolves regolano Morant e compagni (111-100). 19 punti per Banchero, ma Orlando va ko nel derby contro Miami. Infine, Oklahoma batte i Cavs.

MINNESOTA TIMBERWOLVES-MEMPHIS GRIZZLIES 111-100

Si può parlare ufficialmente di crisi di risultati per i Memphis Grizzlies, che dopo le straordinarie undici vittorie consecutive ora vantano una striscia aperta di cinque ko di fila, arrivati tutti in trasferta. Anche Minnesota regola la seconda della Western Conference, con una partita senza storia dall'inizio alla fine: le assenze di Adams, Bane e Konchar pesano per i Grizzlies, che chiudono sul -9 a metà partita e non riescono più a rientrare. Ne approfittano i Timberwolves, con un'ottima prestazione di squadra che porta al 111-100 finale: il top-scorer dei padroni di casa è Anthony Edwards con 25 punti, seguito da Anderson (23) e Russell (19). A Memphis non basta la tripla doppia di Morant, autore di 27 punti con 10 rimbalzi e 11 assist. I Grizzlies vengono sconfitti e peggiorano il loro score, ora di 31 vittorie e 18 ko: sono sempre secondi a Ovest, con Minnesota ottava (26-25).

INDIANA PACERS-MILWAUKEE BUCKS 131-141

Un primo tempo da record stagionale (85 punti) indirizza subito la partita per i Milwaukee Bucks, che dominano contro i Pacers portandosi anche sul +33, salvo poi distrarsi nella ripresa.

Antetokounmpo e compagni consentono a Indiana di riavvicinarsi, ma riescono a portare a casa la partita con un finale attento e una vittoria per 141-131. Sugli scudi ovviamernte il greco, mandato sistematicamente in lunetta da Indiana e molto efficace: per lui 41 punti, fondamentali per trascinare la squadra e sconfiggere un quintetto tutto in doppia cifra. Aspettando Haliburton, infatti, Indiana si gode i 24 punti di Turner, ben coadiuvato da Hield (22) e Mathurin (21). Non bastano però per sconfiggere Antetokounmpo e compagni, alla quinta vittoria nelle ultime sei gare: i Bucks sono sempre terzi a Est (32-17), Indiana nona con uno score in negativo (24-27).

GOLDEN STATE WARRIORS-TORONTO RAPTORS 129-117

Si risolve solo nell'ultimo e decisivo quarto la sfida tra le finaliste del 2019, che viene vinta dai campioni di Golden State. Toronto lotta fino all'ultimo, ma deve arrendersi agli ispiratissimi Steph Curry e Klay Thompson, autentici trascinatori della formazione di San Francisco. L'Mvp delle ultime Finals ne realizza 35 con 11 assist, Klay arriva a quota 29: gli Splash Brothers firmano così la 19a vittoria casalinga per i Warriors con un ultimo periodo da 31-23, ben supportati dai compagni. Ai Raptors non bastano i 28 punti di VanVleet, ai quali si aggiungono i 24 di Barnes e i 21 di Siakam, per evitare la sconfitta. Toronto resta 12a a Est (22-28), mentre Golden State risale in settima posizione a Ovest (25-24).

OKLAHOMA CITY THUNDER-CLEVELAND CAVALIERS 112-100

Sesta vittoria nelle ultime otto partite per i Thunder, che accelerano nell'ultimo periodo nella combattutissima sfida contro i Cavaliers. Cleveland è avanti di sette punti all'intervallo, ma si vede raggiungere nel terzo periodo e superare nel quarto, approfittando dell'assenza di Donovan Mitchell. I Cavs portano solo tre giocatori in doppia cifra, con le ottime prestazioni di Garland (31) e Mobley (23), ma devono arrendersi di fronte all'ennesima prestazione-monstre di Shai Gilgeous-Alexander: per lui la quarta gara con più di 30 punti e 35 realizzazioni complessive per Okc, che è salita di livello nell'anno nuovo. Oklahoma sconfigge così una delle migliori a Est, restando undicesima a Ovest (24-25), mentre Cleveland è quinta nella sua Conference con 30 punti e 21 ko.

MIAMI HEAT-ORLANDO MAGIC 110-105

Il derby della Florida sorride ai Miami Heat, che rimontano i rivali nell'ultimo periodo: Orlando conferma di non sapersi gestire, venendo rimontata clamorosamente dal +8 d'inizio quarto e perdendo 110-105. Per gli Heat, arriva lo show assoluto di Jimmy Butler: 29 punti, 6 rimbalzi e 6 assist per regalare la vittoria a Miami, che fa suo il primo derby statale. Lo aiuta Bam Adebayo con 20 punti, mentre per Orlando il miglior realizzatore è sempre Paolo Banchero: 19 punti per l'italoamericano, lo stesso score di Franz Wagner e Anthony. I Magic cadono nonostante cinque giocatori in doppia cifra, fermandosi a due vittorie di fila e perdendo decisamente troppi palloni (20). Orlando resta così 13a a Est (19-30), Miami aggancia il sesto posto con uno score di 28 vittorie e 22 ko.