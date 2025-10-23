NBA 2025: Wembanyama trascina gli Spurs con 40 punti, Fontecchio brilla negli Heat

Intervistato da ESPN, Wembanyama ha mostrato ambizione e maturità: “Tutti i sogni sono permessi, sono felice di essere tornato. Volevo mandare un messaggio ai miei compagni: questo è solo l’inizio”. In conferenza stampa ha aggiunto: “Voglio ancora aggiungere molto al mio gioco, ma ci vuole tempo e maturità”. La sua prestazione non si è limitata ai punti: il lungo francese ha dominato sotto canestro, contribuendo con rimbalzi e stoppate che hanno messo in crisi l’attacco dei Mavericks, privi di Luka Doncic per un leggero infortunio. Per gli Spurs, questa vittoria rappresenta un segnale chiaro: con Wembanyama in forma, la squadra può sognare in grande nella Western Conference.