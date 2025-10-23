Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Basket
nba

NBA 2025: Wembanyama trascina gli Spurs con 40 punti, Fontecchio brilla negli Heat

Victor Wembanyama torna con 40 punti e guida gli Spurs alla vittoria. Simone Fontecchio convince all’esordio con i Miami Heat

di Redazione
23 Ott 2025 - 09:42

La stagione NBA 2025 è partita con il botto, e un protagonista ha catalizzato l’attenzione nella notte d’apertura: Victor Wembanyama, il fenomeno francese degli Spurs. Per Simone Fontecchio esordio positivo, ma con sconfitta, con i Miami Heat. 

Victor Wembanyama: 40 Punti e un messaggio forte agli Spurs

Dopo otto mesi di stop per una trombosi venosa, Victor Wembanyama è tornato in campo con una prestazione da record, guidando i San Antonio Spurs a una vittoria schiacciante contro i Dallas Mavericks (125-92). Il 21enne francese, già considerato una delle stelle più luminose della lega, ha chiuso con 40 punti, un career-high che ha mandato in visibilio i tifosi.

Intervistato da ESPN, Wembanyama ha mostrato ambizione e maturità: “Tutti i sogni sono permessi, sono felice di essere tornato. Volevo mandare un messaggio ai miei compagni: questo è solo l’inizio”. In conferenza stampa ha aggiunto: “Voglio ancora aggiungere molto al mio gioco, ma ci vuole tempo e maturità”. La sua prestazione non si è limitata ai punti: il lungo francese ha dominato sotto canestro, contribuendo con rimbalzi e stoppate che hanno messo in crisi l’attacco dei Mavericks, privi di Luka Doncic per un leggero infortunio. Per gli Spurs, questa vittoria rappresenta un segnale chiaro: con Wembanyama in forma, la squadra può sognare in grande nella Western Conference.

Simone Fontecchio: esordio positivo con i Miami Heat

Dall’altra parte degli Stati Uniti, l’italiano Simone Fontecchio ha fatto il suo debutto con la maglia dei Miami Heat, entrando dalla panchina nella sconfitta contro gli Orlando Magic (125-121). L’ala azzurra ha mostrato sprazzi di talento in 19 minuti sul parquet: 13 punti con un eccellente 6/9 al tiro, 2 rimbalzi e 1 assist, oltre al solito contributo difensivo.

Altri risultati della notte: Knicks-Cavaliers, un classico dell’Est

Nell’Eastern Conference, i New York Knicks hanno aperto la stagione con una vittoria convincente contro i Cleveland Cavaliers (119-111). Jalen Brunson e compagni hanno controllato il ritmo, sfruttando un ultimo quarto stellare per portare a casa i due punti. 

nba
2025
wembanyama
fontecchio
risultati

Ultimi video

01:40
MCH FESTEGGIAMENTI BOLOGNA MCH

Bologna è campione d'Italia: le immagini della festa

02:07
Milano pensa in grande

Milano pensa in grande

00:59
L'Olimpia vince a Sassari

L'Olimpia vince a Sassari

01:37
Tragedia nel basket

Tragedia nel basket

01:01
Basket, prima giornata

Basket, prima giornata

00:33
Basket: Bianchi nuovo Ct

Basket: Bianchi nuovo Ct

01:32
L'Olimpia non sbaglia

L'Olimpia non sbaglia: sua la Supercoppa

01:29
Olimpia ecco i nuovi

Ecco i nuovi dell'Olimpia

00:45
DICH ELLIS OLIMPIA DICH

Ellis: "Un onore giocare per l'Olimpia"

02:00
DICH TOTE' OLIMPIA DICH

Totè: "Ho scelto Milano per vincere"

01:34
Basketball game evolution

Basketball game evolution: la presentazione del libro

01:19
Belinelli ha detto stop

Belinelli ha detto stop

01:00
DICH ELEONORA BOI TG5 DICH

Eleonora Boi: "Mi piacciono gli horror ma non viverli..."

01:16
MCH PARATA OKLAHOMA CITY THUNDER MCH

La parata dei campioni: che festa per Oklahoma City Thunder

01:57
Il trionfo della Virtus

Il trionfo della Virtus

01:40
MCH FESTEGGIAMENTI BOLOGNA MCH

Bologna è campione d'Italia: le immagini della festa

I più visti di Basket

Agguato a bus tifosi Pistoia Basket, fermate tre persone per omicidio volontario. Ipotesi stop al campionato

Raffaele Marianella, ecco chi era l'autista morto durante l'assalto al pullman dei tifosi dell'Estra Pistoia

Sassi sul pullman dei tifosi di Pistoia di rientro da Rieti: morto il secondo autista

Assalto al pullman, Meloni: "Atto di violenza inaccettabile e folle". Abodi: "Non si può morire così"

Tragedia nel basket

Tragedia nel basket

Assalto al pullman, il racconto choc dei tifosi: "Abbiamo tentato in ogni modo di salvare Raffaele"

Basket ora per ora
Vedi tutti
21:49
Basket, Europeo U16: Italia ko in semifinale con la Lituania
19:39
Basket, Varese: Mauro Villa confermato per la stagione 2025/26
19:10
Basket: riunione Fip-Lba-Lnp a Trieste su emanazione biglietti
13:40
Bonamico, Petrucci: "E' stata una colonna per l'Italia"
17:51
Basket: Forlì esclusa da torneo estivo per motivi di ordine pubblico