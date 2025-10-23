NBA 2025: Wembanyama trascina gli Spurs con 40 punti, Fontecchio brilla negli Heat

Victor Wembanyama torna con 40 punti e guida gli Spurs alla vittoria. Simone Fontecchio convince all’esordio con i Miami Heatdi Redazione
La stagione NBA 2025 è partita con il botto, e un protagonista ha catalizzato l’attenzione nella notte d’apertura: Victor Wembanyama, il fenomeno francese degli Spurs. Per Simone Fontecchio esordio positivo, ma con sconfitta, con i Miami Heat.
Dopo otto mesi di stop per una trombosi venosa, Victor Wembanyama è tornato in campo con una prestazione da record, guidando i San Antonio Spurs a una vittoria schiacciante contro i Dallas Mavericks (125-92). Il 21enne francese, già considerato una delle stelle più luminose della lega, ha chiuso con 40 punti, un career-high che ha mandato in visibilio i tifosi.
Intervistato da ESPN, Wembanyama ha mostrato ambizione e maturità: “Tutti i sogni sono permessi, sono felice di essere tornato. Volevo mandare un messaggio ai miei compagni: questo è solo l’inizio”. In conferenza stampa ha aggiunto: “Voglio ancora aggiungere molto al mio gioco, ma ci vuole tempo e maturità”. La sua prestazione non si è limitata ai punti: il lungo francese ha dominato sotto canestro, contribuendo con rimbalzi e stoppate che hanno messo in crisi l’attacco dei Mavericks, privi di Luka Doncic per un leggero infortunio. Per gli Spurs, questa vittoria rappresenta un segnale chiaro: con Wembanyama in forma, la squadra può sognare in grande nella Western Conference.
Dall’altra parte degli Stati Uniti, l’italiano Simone Fontecchio ha fatto il suo debutto con la maglia dei Miami Heat, entrando dalla panchina nella sconfitta contro gli Orlando Magic (125-121). L’ala azzurra ha mostrato sprazzi di talento in 19 minuti sul parquet: 13 punti con un eccellente 6/9 al tiro, 2 rimbalzi e 1 assist, oltre al solito contributo difensivo.
Nell’Eastern Conference, i New York Knicks hanno aperto la stagione con una vittoria convincente contro i Cleveland Cavaliers (119-111). Jalen Brunson e compagni hanno controllato il ritmo, sfruttando un ultimo quarto stellare per portare a casa i due punti.