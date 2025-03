Napoli, Valli: "Scafati ha un grosso potenziale offensivo"

Dichiarazione di Giorgio Valli, Coach S.S. Napoli Basket: "Domani incontriamo Scafati squadra nostra diretta concorrente per la corsa salvezza. Al di là del sapore del derby, si aggiunge l'esigenza da parte di entrambe le squadre di fare punti importanti. Dobbiamo approcciare con la giusta mentalità questa partita guardando tecnicamente e tatticamente l'avversario. Scafati ha un grosso potenziale offensivo, guidata da un leader importante come Cinciarini. Ha il migliore marcatore del campionato come Gray e un roster molto duttile con lunghi che possono giocare sia dentro che fuori. La partita sarà vinta dalla squadra che avrà più lucidità nei momenti che contano e soprattutto da quella che farà meno errori in fase difensiva e in fase di copertura del contropiede. Sarà un grande spettacolo. Noi cercheremo di dare il 101% perché a questo punto del campionato la vittoria diventa davvero vitale".