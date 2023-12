Napier-Olimpia, ci siamo. Tortona piazza il colpo Colbey Ross

MERCATO

Shabazz ha lasciato Belgrado nel pomeriggio, diretto a Milano. La Bertram sta per firmare l'MVP dell'ultimo campionato e tenta Kamagate. Mannion: Varese davanti a Sassari. Napoli firma Brown

© twitter L'Olimpia Milano (ri)trova il suo playmaker. A 5 mesi di distanza dall'addio, Shabazz Napier fa inversione a U. Addio alla Stella Rossa, preferita in estate proprio all'Olimpia, e ritorno clamoroso in Italia. Nel pomeriggio Napier è stato pizzicato in aeroporto (nella foto) mentre lasciava Belgrado con destinazione Milano. Poche ore prima la conferma dal suo ormai ex allenatore Sfairopoulos in una chiacchierata con la giornalista serba Jelena Lukic: "Ho già detto tutto su Shabazz. Non è più qui con noi perchè andrà all'Olimpia Milano". Ieri sera il play americano era stato escluso a sorpresa dal match contro il Real Madrid dopo aver svolto regolarmente il riscaldamento insieme ai compagni. "Mi ha chiesto lui di non giocare perchè è in trattativa per trasferirsi in un altro club", avrebbe poi confessato a fine gara il coach della Stella Rossa.

L'ultimo MVP del nostro campionato, Colbey Ross, è stato ufficialmente rilasciato dal Buducnost. La guardia americana, lo scorso anno grande protagonista a Varese con 17.5 punti di media in LBA, è ai dettagli con Tortona. Si attende solo l'annuncio ufficiale. Tortona che sta lavorando sottotraccia anche a un altro grande colpo: Ismaël Kamagate che sta trovando poco spazio all'Olimpia Milano.

Un altro nome caldo del mercato è quello di Nico Mannion. Il play attualmente in forza al Baskonia non rientra nei piano di coach Ivanovic e sta cercando una nuova sistemazione. C'è stato un abboccamento con l'Asvel di Gianmarco Pozzecco, ma le parti non hanno trovato l'accordo. Si era fatta sotto anche Tortona, prima di finalizzare il colpo Ross, senza successo. Al momento è lotta a due tra due club di LBA: Varese (favorito) e Sassari.

Ufficiale infine un nuovo innesto per la Gevi Napoli che ha firmato la guardia Markel Brown, come confermato da Pedro Llompart (responsabile area tecnica di Napoli): "Con Markel Brown aggiungiamo alla squadra un giocatore importante, che lavora molto bene in tutte e due i lati del campo, sia in difesa che in attacco. Ha già avuto esperienza in Italia, l'anno scorso a Varese ha fatto una buona stagione, pensiamo che Markel è un giocatore che sia adatto al nostro stile di gioco. Voglio ringraziare la proprietà per lo sforzo fatto, e che in tempi record ha dato l'assenso per prendere il giocatore, dopo i due infortuni che abbiamo avuto domenica scorsa."