Milano, Ricci: "Per il 2025 voglio andare più avanti possibile in Eurolega"

Intervistato da Marino Petrelli su “Il Messaggero”, Giampaolo Ricci ha parlato degli obiettivi sportivi con l’EA7 Emporio Armani: “Nel 2025 con l'Olimpia vogliamo vincere ancora e andare avanti il più possibile in Eurolega. È una stagione difficile, ci sono tante ottime squadre in campionato e sono contento per Brescia allenata da Peppe Poeta che sta facendo molto bene. Spero in qualcosa di bello con la Nazionale, andarci a prendere qualcosa di nostro per come abbiamo lavorato in questi anni e ce lo meritiamo anche. Vorrei che gli dei del basket per una volta guardino dalla nostra parte”.