Contro il Fenerbahce, Moses Wright ha messo a segno 22 punti (7/10 2pt, 8/9 tl) con 11 rimbalzi, 2 assist, una palla rubata e 7 falli subiti, per in totale di 36 di valutazione. La sua prestazione è stata fondamentale per il secondo successo consecutivo in Eurolega per gli uomini di Banchi.