"Ho preso dei rischi in qualifica ma perché ieri notte ho pensato che fosse il momento, così si rischia di meno nei primi giri nella sprint o nella gara lunga. Il primo momento del weekend l'abbiamo fatto bene, già oggi guidavo più pulito". Lo ha detto il pilota della Ducati Marc Marquez ai microfoni di Sky Sport dopo il secondo posto nelle qualifiche del Gp del Portogallo. "Le condizioni sono un po difficili, si vede che Bezzecchi sta volando, noi dobbiamo prendere punti nella sprint - ha aggiunto lo spagnolo, a un passo dalla vittoria del titolo mondiale - Sarà importante, anche se fosse uno almeno uno dei rivali per il campionato sarà già fuori".