"Di adrenalina ce n'era parecchia, era importante prendersi qualche rischio in più soprattutto nel secondo tentativo. La qualifica è troppo importante, sia oggi che domani. E' stato bello, ho goduto sulla moto e mi sono divertito. Adesso cerchiamo di concentrarci per dopo". Così il pilota della Aprilia Marco Bezzecchi dopo la pole position conquistata - con record della pista - nel GP del Portogallo. "Marquez non vuole correre rischi? Ci credo poco, sarà un rivale tostissimo, secondo me vuole cercare di chiudere la pratica mondiale oggi, nei suoi panni anche io farei così - ha concluso - Me lo aspetto veloce, come tutti".