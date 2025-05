Milano, Messina: "Eliminare una squadra come Trento è una soddisfazione"

Il commento di Ettore Messina dalla conferenza stampa: "Credo che i premi che Trento ha vinto meritatamente ci danno il senso di una squadra forte, che ci ha battuto in finale di Coppa Italia. E averli eliminati senza il fattore campo credo sia una bellissima soddisfazione per la squadra che oggi ha giocato per lunghi tratti tra la seconda metà del primo quarto e tutto il secondo quarto con molto ordine, decisione, intensità, contropiede, difesa. Abbiamo iniziato non bene il terzo quarto, una difesa non all'altezza contro una squadra rapida e creativa. Poi, una volta andati sotto, abbiamo giocato un quarto di enorme cuore guidati da Shields e Bolmaro. Una partita che sembrava a un certo punto che per mille motivi non riuscissimo a portare a casa. Siamo stati molto bravi a chiuderla, attaccando bene il canestro e prendendo rimbalzi nel traffico in difesa. Siamo contenti di aver portato a casa una eliminatoria difficile".