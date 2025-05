Trieste, Christian: "Brescia è una grande squadra, ringrazio tutti quelli che lavorano per Trieste"

Il coach commenta la sconfitta che chiude l'avventura playoff e saluta Trieste dopo una stagione ricca di soddisfazioni. "Ringrazio per prima cosa tutti quelli che lavorano per la Pallacanestro Trieste. Brescia è una grande squadra, hanno fatto una grande stagione, hanno un coach che riesce a trovare il massimo dai propri giocatori. Mi piace la passione e la durezza con cui giocano e le hanno fatte vedere questa sera in ogni momento. Sono una delle grandissime squadre della nostra lega. In ogni stagione vuoi lasciare un posto migliore di come l'hai trovato, che hai aggiunto un mattone alle fondamenta. Penso che quello che abbiamo fatto negli ultimi due anni sia solo l'inizio per la nostra organizzazione e sono contento di averne fatto parte. Quando sono arrivato qui non sapevo molto della lega italiana. Ho trovato degli ottimi allenatori e visto che con le persone giuste intorno si può fare un buon percorso".