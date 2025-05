Come confermato da Paulius Motiejunas nella conferenza stampa coi media accreditati alla Final 4 di Abu Dhabi 2025, "capiamo le esigenze dei tifosi e nella prossima stagione assicuriamo una Final 4 in Europa. Con Abu Dhabi non è chiuso il capitolo, riparleremo se organizzarle nuovamente in futuro, ma per il 2026 saremo in Europa al 100%".