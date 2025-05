Next Gen, impresa dell’Olimpia: batte anche Dubai e va in finale!

Non c'è due senza tre, dice il proverbio. L'EA7 Emporio Armani Milano U18 farà di tutto affinché anche il quattro, in quanto a vittorie nelle adidas Next Gen Finals 2025 di Abu Dhabi, venga da sé. Nel sabato mattina della Mubadala Arena, infatti, i ragazzi di coach Catalani hanno superato anche l'ultimo ostacolo (Dubai Basketball sconfitto 86-84) che li separava dalla finalissima di domenica 25 maggio (palla a due alle 11.30 italiane): per l'Italia sarà l'occasione di trovare il primo successo alla 3° finale delle proprie squadre nella competizione, inaugurata nel 2003 a Barcellona. L'allora Montepaschi Siena (2004, CSKA Mosca a Tel Aviv) e la Stella Azzurra Roma (2018, Lietuvos Rytas a Belgrado) si sono fermate sul più bello: uno stimolo in più, per Lonato-Garavaglia-Suigo e compagni.