Basket, playoff Serie A: Trapani vola in semifinale, Milano e Brescia si portano sul 2-1

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-TRAPANI SHARK 83-90



Vinte le prime due gare in casa, Trapani scende sul parquet di Reggio Emilia con la possibilità di chiudere la serie e strappare il pass per le semifinali. L’UNAHOTELS deve invece provare a tenere aperto il quarto di finale. Sentimenti opposti, quindi, per un match che inizia con un minuto di silenzio in ricordo di Nino Benvenuti (come accade anche sugli altri campi) e che vede poi gli Shark azzannare subito con convinzione la partita. I siciliani traggono energia dalla tripla clamorosa di Galloway e dalla schiacciata poderosa di Ogbeide e si portano sul 9-2, ma Reggio riesce a tornare rapidamente a contatto e a passare avanti nel risultato con una gran giocata di Cheatham. Il primo quarto lo chiude però in vantaggio Trapani 21-19, al termine di dieci minuti di grande intensità fisica. L’UNAHOTELS perde poi Vitali per quello che sembra un problema muscolare in avvio di secondo quarto, ma riesce a rimettere la testa avanti con la tripla di Winston. Notae non permette però ai padroni di casa di scappare via e tiene in scia gli ospiti, con la squadra di Repesa che giunge all’intervallo con soli due punti da recuperare: il tabellone recita infatti 46-44 Reggio Emilia, dopo la tripla sulla sirena di Yeboah. Trapani passa allora al contrattacco in un terzo quarto combattuto e nel quale a valere il 71-68 per gli Shark è un tiro da tre punti realizzato in contropiede da Galloway. Repesa vede quindi i suoi ragazzi presentarsi avanti nel punteggio all’ultimo quarto di gara e poi allungare sul +8, con i siculi che riescono a trovare l’accelerata decisiva nel momento propizio e vincere 90-83. Trapani chiude così sul 3-0 la serie ed elimina Reggio Emilia dai playoff: gli Shark in semifinale troveranno la vincente del confronto tra Brescia e Trieste.



IL TABELLINO



UNAHOTELS REGGIO EMILIA-TRAPANI SHARK 83-90

(19-21, 46-44, 68-71)



UNAHOTELS Reggio Emilia – Barford 24 (6/9, 4/11 da 3), Winston 16 (1/2, 3/7, 5/9 tl), Faye 2 (1/1 da 2), Grant 0 (0/1, 0/1 da 3), Cheatham 9 (0/3, 3/6 da 3); Smith 10 (2/3, 2/7 da 3), Uglietti 8 (1/3, 2/3 da 3), Vitali 4 (0/1 da 3, 4/4 tl), Faried 5 (2/2 da 2, 1/4 tl), Chillo 5 (1/2, 1/2 da 3). N.e.: Deme, Fainke. All.: Priftis



Trapani Shark – Horton 11 (5/8 da 2, 1/2 tl), Robinson 13 (3/6, 1/7, 4/4 tl), Alibegovic 3 (1/3, 0/2, 1/2 tl), Galloway 19 (2/5, 5/9 da 3), Ogbeide 2 (1/2 da 2); Petrucelli 5 (2/2, 0/2, 1/2 tl), Eboua 4 (2/2 da 2), Notae 17 (3/8, 0/2, 11/11 tl), Rossato 3 (0/1, 1/2 da 3), Yeboah 10 (2/3, 2/6 da 3), Gentile 3 (1/1 da 3). N.e.: Mollura. All.: Repesa

________________________________



EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 107-79



L’Unipol Forum accoglie gara-3 del match tra Milano e Trento, quarto di finale che fin qui si è vissuto sul filo dell’equilibrio. L’Olimpia sa di poter dare una spallata alla serie in caso di successo davanti al proprio pubblico e prova allora a forzare sin dai primi istanti, esaltata dalle giocate di LeDay e Shields. Coach Messina vede quindi i suoi allungare sul +7 con disinvoltura, mentre Cale cerca di tenere viva la Dolomiti: una tripla di Ford vale anche il -2 per i trentini, ma la risposta (sempre da dietro l’arco) di Ricci permette all’EA7 di mandare in archivio i primi dieci minuti di partita sul 24-19 a proprio favore. Trento cancella però l’intero ritardo con un parziale di 6-0 nei primi secondi della seconda frazione e si mette a condurre il risultato, ma l’Armani torna ad alzare subito il livello di intensità e, trascinata da un Ricci esplosivo e da Bolmaro, si invola nuovamente sul +8. Lamb fa quindi la voce grossa per Trento e ridà energia agli ospiti, con Mirotic che spegne però immediatamente il fuoco dell’Aquila con un paio di triple che fanno ardere invece d’entusiasmo il Forum. Milano colpisce con costanza dalla distanza e all’intervallo conduce 56-47, al termine di una prima metà di gara scintillante in fase offensiva. Le Scarpette Rosse nel terzo quarto riescono ad aumentare pure l’efficacia nella propria metà campo e ad allungare sul +22 con la tripla di Brooks, dinanzi a una Trento ormai inerme e fiaccata ulteriormente dal forfait di Badalau (infortunatosi nel corso della gara). L’EA7 termina allora la terza frazione sull’83-58 e completa poi l’opera nel quarto conclusivo, vincendo 107-79. L’Armani torna quindi in vantaggio 2-1 nella serie e sabato 24 maggio avrà il primo match point per chiudere ogni discorso, sempre sul proprio parquet.



IL TABELLINO



EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 107-79

(24-19, 56-47, 83-58)



EA7 Emporio Armani Milano – Mannion 4 (2/2, 0/2 da 2), Brooks 20 (1/2, 6/9, 0/2 tl), LeDay 15 (3/4, 3/5 da 3), Shields 22 (6/8, 3/5, 1/2 tl), Mirotic 15 (3/5, 3/5 da 3); Diop 6 (1/2 da 2, 4/5 tl), Causeur 5 (1/1, 1/2 da 3), Flaccadori 8 (0/1, 2/3, 2/2 tl), Bolmaro 2 (1/1, 0/1 da 3), Ricci 10 (2/3, 2/2 da 3), Caruso. N.e.: Tonut. All.: Messina



Dolomiti Energia Trentino – Ellis 13 (3/6, 1/4, 4/4 tl), Cale 10 (2/6, 2/4 da 3), Mawugbe 4 (2/2 da 2), Badalau 0, Lamb 24 (5/9, 2/7, 8/8 tl); Forray 1 (0/1, 0/3, 1/2 tl), Ford 10 (1/2, 2/4, 2/2 tl), Niang 13 (3/5 da 2, 7/10 tl), Bayehe 4 (1/3 da 2, 2/2 tl), Sylla 0 (0/1 da 2), Hassan. N.e.: Pecchia. All.: Galbiati

________________________________



PALLACANESTRO TRIESTE-GERMANI BRESCIA 70-80



La serie tra Brescia e Trieste prosegue al PalaVerde di Treviso, campo neutro che è stato scelto per ospitare la prima gara casalinga dei giuliani in questa serie, vista la squalifica che pende ancora sul PalaTrieste. Bilan si presenta sul parquet da nuovo MVP dell’ultima regular season e appoggia a canestro il pallone che vale i primi due punti di serata per la Germani, in un primo quarto in cui i grandi protagonisti sono però Ivanovic per i lombardi e Ruzzier, Candussi e McDermott per la squadra di coach Christian: a essere particolarmente efficaci in attacco sono proprio i giuliani, che si involano sul +12 e sigillano il quarto d’apertura sul 23-11. Trieste capisce di essere in un ottimo momento e allunga pure sul +18 in avvio di secondo quarto, con Brown bravo ad aggredire con decisione una Brescia che fatica a reagire. La formazione di Peppe Poeta è in evidente difficoltà e prova allora a limitare i danni: a metà partita Trieste conduce con un netto 41-29. La pausa finisce però col raffreddare completamente gli alabardati, che al rientro sul parquet perdono infatti tutto il vantaggio accumulato nel primo tempo. Brescia impatta il terzo quarto con un parziale di 10-0 e torna improvvisamente a -2, grazie soprattutto alla precisione ai liberi di Della Valle e alla classe di Rivers. Il tap-in di Burnell vale invece l’incredibile sorpasso sul 50-49, con la Germani che torna così a dare un senso a una partita che soltanto pochi minuti sembrava irrecuperabile. La tripla di Cournooh completa poi il terzo quarto perfetto di Brescia, con i lombardi che conducono 57-56 con dieci minuti ancora da giocare. Si decide allora tutto nel quarto conclusivo, dove a vincere 80-70 una partita incredibile è proprio la Germani, favorita da un blackout totale di Trieste nel secondo tempo e dall’espulsione anticipata di Brown. Brescia si presenterà quindi a gara-4 (sabato 24 maggio) avanti 2-1 e con la chance di sigillare la serie al PalaTrieste: i giuliani potranno infatti tornare a giocare tra le proprie mura, visto che scadrà la squalifica inflitta al palazzetto.



IL TABELLINO



PALLACANESTRO TRIESTE-GERMANI BRESCIA 70-80

(23-11, 41-29, 56-57)



Pallacanestro Trieste – Ruzzier 12 (2/5, 2/5, 2/2 tl), Uthoff 8 (4/5, 0/4 da 3), Brooks 5 (2/3 da 2, 1/2 tl), Johnson 2 (1/1 da 2, 0/2 tl), Valentine 6 (3/8, 0/4 da 3); Kelley 3 (1/2 da 2, 1/2 tl), McDermott 11 (3/3 da 3, 2/2 tl), Candussi 6 (2/4, 0/1, 2/2 tl), Brown 17 (4/6, 3/6 da 3), Deangeli. N.e.: Obljubech, Campogrande. All.: Christian



Germani Brescia – Bilan 7 (3/6 da 2, 1/3 tl), Della Valle 12 (1/6 da 3, 9/11 tl), Ndour 17 (6/13 da 2, 5/5 tl), Ivanovic 11 (3/6, 1/5, 2/2 tl), Rivers 18 (4/6, 3/6, 1/2 tl); Burnell 9 (3/10, 0/2, 3/3 tl), Cournooh 6 (0/1, 2/3 da 3), Dowe 0 (0/2 da 3), Mobio 0 (0/1 da 3). N.e.: Ferrero, Tonelli, Pollini. All.: Poeta