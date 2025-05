Brescia, Poeta: "Complimenti a Trieste, sono sfinito, ma contentissimo"

Il coach della Germani commenta la vittoria di Trieste che proietta la sua squadra in semifinale con Trapani. "Abbiamo fatto la partita che volevamo, controllando il ritmo e andando in post basso contro una Trieste che secondo me ha fatto una serie strepitosa. Complimenti a loro, complimenti a questo bellissimo pubblico. I ragazzi sono stati fantastici, ad inseguire per tutta la gara con pazienza e disciplina, continuando a credere nella nostra pallacanestro. Poi non è stato facile gestire le soste e la confusione, ma siamo stati concentrati. Sono sfinito ma contentissimo, bravi i miei ragazzi".