Trento, Galbiati: "Il miglior gruppo che abbia mai avuto a livello umano"

Paolo Galbiati commenta la sconfitta contro Milano e il conseguente finale di stagione: "Una bellissima partita. Dove siamo partiti benissimo, poi abbiamo avuto fretta e ci siamo frustrati per alcune scelte. Poi ci siamo ricomposti, un terzo quarto perfetto. Purtroppo abbiamo preso canestri da giocatori non così abituati a fare canestro. Peccato, ci è mancata un po' di gamba. Poi nel quarto quarto due rimbalzi in attacco su due tiracci, nonostante un grandissimo lavoro difensivo, ci hanno punito. Peccato. Però vorrei commentare la stagione di questi giocatori: sono orgoglioso, anzi di più. All'inizio dell'anno penso nessuno si aspettasse una stagione di questo tipo. Abbiamo avuto il roster al completo forse in 15 partite, tutti hanno fatto extra-sforzi. Auguro il meglio, di più, ai giocatori. Questo è il miglior gruppo che abbia mai avuto a livello umano, gli ho chiesto di non cambiare mai neanche nella vita vera. Si toglieranno le loro soddisfazioni".