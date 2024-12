Milano a Barcellona per stupire. Messina: "Contenti di rivedere Kevin Punter"

Ora per la squadra di Ettore Messina inizia un mini-ciclo durissimo che porterà alla fine del 2024: dopo la gara del Palau contro Barcellona, altra trasferta ad altissimo coefficiente di difficoltà col Panathinaikos e poi al Forum contro Bayern Monaco e Olympiacos. Milano ci arriva in gas, forte delle 7 vittorie nelle ultime 8 giornate che l'hanno portata per la prima volta in stagione in zona play-in, con quella playoff distante una sola partita.