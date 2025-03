Olimpia-Fener, Messina: "Necessario grande sacrificio e attenzione"

Ancora in attesa di aggiornamenti ufficiali riguardanti la disponibilità di Leandro Bolmaro per la sfida dell'Unipol Forum, Ettore Messina (coach EA7 Emporio Armani Milano) ha presentato la sfida ai turchi: "Affrontiamo una squadra di altissimo livello ed enorme profondità. La fisicità che esprime in difesa dovremo attaccarla muovendo molto la palla ed eseguendo spaziature corrette, oltre che farci trovare pronti quando sarà necessario effettuare qualche aggiustamento tattico. Difensivamente, conosciamo il loro potenziale, per cui siamo consapevoli che sarà necessaria una prestazione di grande sacrificio e attenzione".