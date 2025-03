Sandro Gamba: "Milano? Non è il momento della depressione"

Riportiamo alcuni passaggi dell'editoriale di Sandro Gamba nell'edizione odierna de La Repubblica. Così l'ex coach, sulla sconfitta dell'EA7 Emporio Armani Milano a Parigi: "Una partita di poco sotto alla sufficienza anche se i momenti di speranza non sono mancati. Parigi non è stato viaggio di piacere, non lo sarà nessuna trasferta di questa equilibratissima EuroLeague con una dozzina di squadre ancora sul filo. Il colpaccio della svolta non c'è stato perché questa Olimpia, che fisicamente non è mai stata al massimo, non può non pagare i suoi guai fisici con un rendimento altalenante. E i limiti, contro avversari atleticamente tirati a lucido, li paghi: le carenze nel ball-handling e nella qualità dei passatori, la transizione difensiva non sempre ordinata, son tutte spie di un serbatoio non pienissimo. Ma non è il momento della depressione. Madrid e Barcellona sono all'orizzonte, hanno entrambe avuto problemi simili a quelli milanesi, sono nello stesso girone del purgatorio e portare a casa almeno una delle due sfide non è utopia. E intanto, sarà utile all'Armani prendersi una rivincita dopo le due batoste stagionali contro Trento, in campionato e in finale di Coppa Italia. La Dolomiti è la squadra più simile a Parigi del nostro campionato, atletica e con gerarchie chiare, anche se le manca uno Shorts".