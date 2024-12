Pistoia, Markovski: "Non possiamo regalare così tanto"

Nella sala stampa del PalaCarrara, Zare Markovski ha commentato la sconfitta della sua Estra Pistoia contro Trapani (88-94). Queste le parole, riportate da pistoiasport: "I nostri avversari hanno sfruttato le seconde occasioni al tiro che gli abbiamo concesso. Siamo stati capaci di recuperare dopo aver sofferto molto, ma rimane il fatto che non possiamo permetterci di regalare così tanto a chi abbiamo davanti. Nel quarto periodo abbiamo chiamato due time-out nel giro di due minuti: non è un caso, perché le energie mancavano. Per l’intensità che dobbiamo avere serve lavorare ancora. La mancata rimonta una volta arrivati a -1 è sicuramente un dispiacere. Quando loro sono scesi d’intensità noi siamo stati più fluidi in attacco. Nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà a contenere la loro energia e non potevamo che aspettare che calassero. Nel finale abbiamo fatto di tutto per fargli segnare quei punti in più che gli sono serviti per chiuderla. Il tutto dopo che siamo riusciti a riaprirla, anche e soprattutto grazie al talento individuale di Forrest".