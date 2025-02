Matiasic e l'ambizione di Trieste: "Vogliamo competere per vincere"

"Credo che la nostra esperienza nelle Final Eight possa essere considerata complessivamente positiva. Ci sono diverse ragioni per affermarlo: superando i quarti di finale abbiamo raggiunto un risultato che Trieste non vedeva da trent’anni, abbiamo dimostrato ancora una volta di essere tra le migliori squadre del campionato di Serie A e di poter essere davvero competitivi con chiunque, e nonostante l’assenza di Colbey (Ross, ndr) la squadra si è unita per raggiungere le semifinali. D’altra parte, però, non ho mai nascosto di essere una persona estremamente competitiva, che gioca sempre con l’obiettivo di vincere. Siamo arrivati a un soffio dal giocare la finale del torneo. C’è quindi un po’ di rammarico per aver avuto la possibilità di portare a Trieste il suo primo trofeo della sua storia, ma l’appuntamento è solo rimandato: torniamo a casa con la consapevolezza di essere al livello dei migliori".