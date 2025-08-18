Basket, il commovente post di Belinelli: maglie e ricordi della carriera

Tra i tanti a lasciare qualche parola di saluto al campione bolognese, Achille Polonara, compagno di squadra con la Vu Nera e alle prese con la lotta alla leucemia mieloide che, su Instgram scrive: "Onorato di aver fatto parte del tuo viaggio" con a fianco un cuoricino rosso. In campo giovanissimo con la Virtus, Belinelli, nella sua carriera ha vinto uno scudetto e una Supercoppa italiana con la Fortitudo prima di volare verso l'Nba e il suo mondo dorato, 'bazzicato' ininterrottamente dal 2007 al 2020 con addosso nove canotte diverse in tredici anni: Golden State, Toronto, New Orleans, Chicago, San Antonio, Sacramento, Charlotte, Atlanta e Philadelphia. In maglia San Antonio Spurs, Belinelli ha vinto un titolo Nba - unico italiano a riuscirci - nella stagione 2013-2014, in cui portò a casa anche la gara del tiro da tre punti all'All Star Game. Nel novembre del 2020 il ritorno in Italia alla Virtus con cui ha vinto due scudetti, l'ultimo poche settimane fa nell'inedita finale contro Brescia.