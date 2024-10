Nico Mannion tra Varese e Milano: ecco come stanno le cose

Nico Mannion è l'uomo copertina dell'Openjobmetis Varese, non un semplice giocatore. È il giocatore attorno al quale ruota (o ruotava?) il progetto tecnico pensato da Luis Scola. Non a caso Mannion è pure il capitano di Varese. Intorno a lui, però, il contesto affidato a coach Herman Mandole non sta girando come previsto. E allora in casa Openjobmetis si sono aperte ampie riflessioni su come poter migliorare il roster. La squadra non ha consistenza difensiva (subisce 109.5 punti a partita, un'enormità) e fatica a rimbalzo (solo Treviso e Sassari stanno facendo peggio). Per porre rimedio però servono investimenti non irrilevanti. Quando è arrivata la telefonata da Milano per il Red Mamba è stata quindi presa in considerazione l'ipotesi di "sacrificarlo" per recuperare budget per poter aggiungere almeno due profili di livello.