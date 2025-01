Milano, 3 assenze col Maccabi. Messina avverte: "Valgono più della loro classifica"

Non sarà certamente importante come le due finali di Coppa dei Campioni del 1987 e 1988, ma il 26esimo faccia a faccia tra Olimpia Milano e Maccabi ha un bel peso specifico nel cammino europeo dell'EA7. Perchè, dopo aver chiuso contro l'Asvel la striscia di 3 sconfitte consecutive, la squadra di Ettore Messina deve cercare di sfruttare al massimo i prossimi tre impegni contro squadre teoricamente alla portata. Dopo il match contro gli israeliani, infatti, l'Armani è attesa al doppio turno casalingo contro Alba Berlino e Partizan Belgrado. Vincere i 3 incontri significherebbe avere un record di 13 vittorie e 9 sconfitte a 12 giornate dalla fine della regular season, con un obiettivo (teorico) di appena 4 ulteriori W per raggiungere quasi certamente almeno i play in.