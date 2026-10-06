Malore durante partita di basket a Pontedera: 17enne in codice rosso

Sul posto sono quindi intervenuti medico e infermieri con un'automedica arrivata da Pontedera. Il giovane, 17 anni, cosciente e vigile durante il soccorso dei sanitari del 118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale pisano di Cisanello. Momenti di forte apprensione per quanti si trovavano nella palestra, poi l’arrivo dei sanitari e il trasferimento del ragazzo.