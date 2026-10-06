ORE DI APPRENSIONE

Malore durante partita di basket a Pontedera: 17enne in codice rosso

Il ragazzo ha avuto un malore dopo uno scontro di gioco nella palestra della scuola

06 Ott 2026 - 14:33
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Foto da web

© Foto da web

Durante partita di basket, la perdita di coscienza da parte di un ragazzo, dopo uno scontro fortuito di gioco. È successo questa mattina in una scuola a Pontedera, comune della provincia di Pisa. I professori presenti riferiscono di aver usato il defibrillatore, grazie al quale il giovane, che aveva perso conoscenza, ha ripresa l'attività cardio-respiratoria.

Sul posto sono quindi intervenuti medico e infermieri con un'automedica arrivata da Pontedera. Il giovane, 17 anni, cosciente e vigile durante il soccorso dei sanitari del 118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale pisano di Cisanello. Momenti di forte apprensione per quanti si trovavano nella palestra, poi l’arrivo dei sanitari e il trasferimento del ragazzo.

malore
basket
pisa

Ultimi video

01:02
Reyer-Olimpia 109-97

Reyer-Olimpia 109-97

01:15
Bologna vince soffrendo

Bologna vince soffrendo

00:20
MCH VITTORIA VIRTUS BOLOGNA MCH

Eurolega, la clamorosa tripla di Carr che regala la vittoria alla Virtus

01:33
Ripartito il campionato

Ripartito il campionato

02:17

Totti si dà al basket, ma sulla Roma dice...

00:39
IDCH NICOLO' MELLI ITALBASKET DICH

Melli: "Ci stiamo preparando al meglio per Bosnia e Serbia"

02:38
Estathè 3X3 streetbasket

Estathè 3X3 streetbasket

02:20
Estathè Streetbasket

Estathè Streetbasket

02:36
DICH HACKETT DICH

Hackett: "È un Italbasket ambiziosa e promettente"

01:03
VIDEO FC ROMA SPQR, DONCIC E IL NUOVO STADIO DEL TENNIS MCH

Doncic sbarca a Roma per la nuova squadra di basket della Capitale: "Voglio vincere"

00:59
Basket estathè 3x3

Basket Estathè 3x3

00:48
DICH SHILEDS OLIMPIA DICH

Shields esalta Milano: "Orgoglioso di noi, dedica ad Armani"

01:28
DICH ARMONI BROOKS OLIMPIA DICH

Olimpia, gioia Brooks: "Siamo un grandissimo gruppo!"

01:04
Milano campione d'Italia

Basket: Milano campione d'Italia

01:42
MCH PARATA KNICKS SERALE MCH

Festa Knicks: il ricevimento al City Hall e i coriandoli

01:02
Reyer-Olimpia 109-97

Reyer-Olimpia 109-97

I più visti di Basket

Per Milano è una... fatal Verona: la Tezenis sorprende l'Olimpia

La Virtus Bologna non si ferma: battuta la Maxima Roma in rimonta. Ok Venezia e BC Roma

L'Olimpia non trova la terza vittoria di fila: Ko in Spagna sul campo del Baskonia

Martina Caretta, bellezza pugliese per la Coppa Italia LNP

MCH VITTORIA VIRTUS BOLOGNA MCH

Eurolega, la clamorosa tripla di Carr che regala la vittoria alla Virtus

Valentina Vignali, l'influencer che ama la pallacanestro

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
14:40
Basket: attesa derby Maxima-Bc Roma, già venduti 4.600 biglietti
14:25
Europei ciclismo: Italia oro nella cronostaffetta mista Juniores
13:29
Nba Europe: Eurolega rifiuta l'offerta di Nba, ma la conversazione resta aperta
11:54
L'azzurro Diaz Hernandez tra i candidati al titolo di Atleta Mondiale dell'anno
11:17
MotoGP, Martin: "Classifica corta, in Indonesia mi sono sempre trovato bene"