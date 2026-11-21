Sarà Francia-Sudafrica la prima, storica finale del neonato Nations Championship, che si terrà sabato prossimo a Twickenham. I 'Galletti' hanno battuto 45-17 l'Argentina allo Stade de France, chiudendo la fase a gironi imbattuti e primi nel gruppo dell'emisfero nord, di fatto coincidente con le 6 squadre del Sei Nazioni. Gli 'Springboks' conquistano l'ultimo atto come primi dell'emisfero sud nonostante la sconfitta subita per 20-17 in Irlanda: ha perso, infatti, anche la Nuova Zelanda, travolta proprio a Twickenham dall'Inghilterra per 37-12. L'Italia giocherà la finale per l'undicesimo posto contro le Fiji.