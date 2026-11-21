L'Italia continua ad essere protagonista ai Global Champions Playoff in corso a Verona. A trionfare nel CSI*2 da 1.45 a tempo è stato infatti Francesco Turturiello in sella a Quick Chaccie che, dopo il successo di ieri nel CSI*2 da 1.30, concede il bis precedendo l'altra azzurra Martina Ferrari su Hillary de Riverland, seconda davanti alla svizzera Jane Richard su Kasa Loca Z. Azzurri a podio anche nel CSI2* da 1.30 a tempo con Nico Lupino su Inca de Hus secondo e Francesca Ciriesi a chiudere terza in sella a Cathy Rouge PS nella gara vinta da Charlotte Barbey su Crazy Anke. Terzo posto, infine, per Oleksandra Monti su Vagabond Blue nel CSI*2 da 1.20 mentre nel CSI*5 il primo degli azzurri, Fabio Brotto, chiude al 13/o posto con Go Bolensky delle Roane.