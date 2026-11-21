Non riesce a vincere l'Italia del rugby in Nations Championship. A Udine arriva la sesta sconfitta in sei incontri disputati per la squadra del ct Gonzalo Quesada, che cede alle Isole Fiji per 16-21. Non basta chiudere il primo tempo in vantaggio per 13-7, grazie alla meta di Cannone trasformata da Allan, che poi piazza nei pali due calci. Gli avversari vanno in meta due volta con Ikanivere, una nel primo e una nel secondo tempo, e poi chiude i giochi Salawa prima di un ultimo calcio di Allan. Per gli Azzurri è la sesta sconfitta su sei nel torneo.