Il Gran Premio del Portogallo entra di diritto nella storia del team di Noale. Grazie alla vittoria di Marco Bezzecchi e al quinto posto di Jorge Martín nella sprint, Aprilia Racing conquista ufficialmente il titolo di Team Campione del Mondo MotoGP 2026. Un risultato sportivo di grande prestigio che rappresenta il punto più alto raggiunto da Aprilia Racing dall’ingresso in MotoGP nel 2015, con il progetto RS-GP sotto la direzione di Romano Albesiano. Questo successo costituisce il cinquantacinquesimo titolo iridato della propria storia per il team di Noale, che negli anni ha intrapreso un lungo percorso di crescita e sviluppo, migliorandosi costantemente e chiudendo ogni stagione con un risultato migliore rispetto al precedente. Nel 2019, con l’arrivo di Massimo Rivola nel ruolo di Amministratore Delegato di Aprilia Racing l’impegno e gli investimenti nel reparto corse sono stati ulteriormente rafforzati. Nel 2021 Aprilia Racing conquista il primo podio a Silverstone insieme ad Aleix Espargaró, ma la prima grande svolta avviene l’anno seguente, nel 2022, con il passaggio a Factory Team; in quella stessa stagione, arriva anche la prima vittoria della RS-GP nell'era moderna della MotoGP, al Gran Premio d'Argentina, sempre con Espargaró. L’anno successivo, nel 2023, durante il GP di Catalogna, Aprilia Racing conquista la sua prima storica doppietta, piazzando due RS-GP sul podio sia nella sprint sia nella gara lunga, risultati che si aggiungono alla vittoria ottenuta da Espargaró a Silverstone. Dopo un 2024 di transizione, culminato con la vittoria di Maverick Viñales ad Austin, il team di Noale si presenta al via del campionato 2025 con una line-up rinnovata, formata da Marco Bezzecchi e Jorge Martín, a cui si aggiunge l’innesto di Fabiano Sterlacchini nel ruolo di Direttore Tecnico, segnando un ulteriore passo in avanti nello sviluppo tecnico della RS-GP.