Break dance, Red Bull BC One Cypher Italy 2026: vincono B-Boy Blaze e B-Girl Alessandrina

Si è concluso con successo il Red Bull BC One Cypher Italy 2026, l'appuntamento italiano della più prestigiosa competizione 1 vs 1 di breaking al mondo. Sul cypher allestito a L'Aquila a imporsi nella National Final sono stati B-Boy Blaze, Edoardo Facco, e B-Girl Alessandrina, Alessandra Chillemi, che con la vittoria conquistano un posto alla Red Bull BC One World Final, in programma il 29 novembre 2026 a Toronto, in Canada. La finale maschile ha visto B-Boy Blaze avere la meglio su B-Boy Amaro, Luca D'Antonio, mentre nella categoria femminile B-Girl Alessandrina si è imposta su B-Girl Spider Girl, Chiara Ceseri, al termine di una sfida fra due delle protagoniste storiche della scena italiana al femminile, entrambe in passato impegnate nelle Olympic Qualifier Series per Parigi 2024.
A rendere particolarmente significativo il successo di Blaze, tra i più giovani in gara, è il percorso che lo ha portato all'atto conclusivo: in semifinale ha infatti eliminato il campione in carica B-Boy Pesto, Stefano Beltrame – tre volte vincitore della competizione nazionale, membro della crew Last Alive e tra i migliori otto al mondo alla Red Bull BC One World Final di Tokyo nel 2025. Un risultato che certifica l'arrivo al vertice della scena italiana di una nuova generazione di breaker.
Diverso il percorso di B-Girl Alessandrina, originaria di Messina e da tempo tra i nomi di riferimento della scena breaking europea, che con la vittoria di sabato torna a iscrivere il proprio nome nell'albo d'oro del Red Bull BC One Cypher Italy dopo i successi del 2019 e 2022.
A rendere particolarmente aperto il tabellone femminile aveva contribuito un'eliminazione di peso già al primo turno: fuori al debutto B-Girl Agne, Agnese Quinti, due volte vincitrice del Cypher Italy.
A fare da cornice al Red Bull BC One Cypher Italy 2026 è stato Check The Style World Final, evento internazionale che ha ospitato la competizione all'interno del proprio programma, portando in città dancer, appassionati e community legate alla cultura hip-hop.
Quest’anno la competizione targata Red Bull ha visto la partecipazione complessiva di 221 tra b-boy e b-girl. Le battle, sia nel Qualifier di venerdì sia nella National Final di sabato, sono state giudicate da Phil Wizard, Red Bull BC One All Star, B-Girl Ayu, membro delle crew Goodfoot e Brandsteps, e Snap della Last Alive Crew. La conduzione della finale è stata affidata a Keso e Admir, con Scream in console.
In un anno particolarmente significativo per L'Aquila, Capitale Italiana della Cultura 2026, l'arrivo del Red Bull BC One Cypher Italy ha rappresentato un nuovo momento di valorizzazione del territorio attraverso linguaggi contemporanei, partecipazione giovanile e contaminazione artistica. Il capoluogo abruzzese si conferma così palcoscenico capace di accogliere eventi di respiro internazionale, intercettando un pubblico giovane e una community che fa della cultura urbana un veicolo di identità e aggregazione.
Per Blaze e Alessandrina la sfida si sposta ora a Toronto, dove il 29 novembre si assegnerà il titolo di campione del mondo e l'accesso al collettivo dei Red Bull BC One All Stars.