Break dance, Red Bull BC One Cypher Italy 2026: vincono B-Boy Blaze e B-Girl Alessandrina

A fare da cornice al Red Bull BC One Cypher Italy 2026 è stato Check The Style World Final, evento internazionale che ha ospitato la competizione all'interno del proprio programma, portando in città dancer, appassionati e community legate alla cultura hip-hop.



Quest’anno la competizione targata Red Bull ha visto la partecipazione complessiva di 221 tra b-boy e b-girl. Le battle, sia nel Qualifier di venerdì sia nella National Final di sabato, sono state giudicate da Phil Wizard, Red Bull BC One All Star, B-Girl Ayu, membro delle crew Goodfoot e Brandsteps, e Snap della Last Alive Crew. La conduzione della finale è stata affidata a Keso e Admir, con Scream in console.



In un anno particolarmente significativo per L'Aquila, Capitale Italiana della Cultura 2026, l'arrivo del Red Bull BC One Cypher Italy ha rappresentato un nuovo momento di valorizzazione del territorio attraverso linguaggi contemporanei, partecipazione giovanile e contaminazione artistica. Il capoluogo abruzzese si conferma così palcoscenico capace di accogliere eventi di respiro internazionale, intercettando un pubblico giovane e una community che fa della cultura urbana un veicolo di identità e aggregazione.



Per Blaze e Alessandrina la sfida si sposta ora a Toronto, dove il 29 novembre si assegnerà il titolo di campione del mondo e l'accesso al collettivo dei Red Bull BC One All Stars.