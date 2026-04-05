Serie A: Bologna in crisi profonda, Milano torna alla vittoria

VIRTUS OLIDATA BOLOGNA-REYER UMANA VENEZIA 82-86



Bologna e Venezia si affrontano alla Virtus Arena, dove il primo quarto si sviluppa sul filo dell’equilibrio: Virtus e Reyer si sfidano a viso aperto e danno vita a un confronto colpo a colpo che premia gli ospiti dopo i primi dieci minuti di gara. L’Umana guida, infatti, lo score 17-15 e poi si spinge sul +4 in avvio di secondo periodo, prima di subire il sorpasso per mano delle Vu Nere: la squadra di Jakovljevic arriva alla pausa di metà tempo in vantaggio 42-38. L’equilibrio torna però a farla da padrone nel terzo quarto, quando Bologna e Venezia impattano sul 63-63. Tutto si decide dunque nella frazione conclusiva, in cui ogni canestro conta più dei precedenti: la Virtus cancella il +9 della Reyer, ma poi cede all’86-82 finale che premia Venezia. I veneti salgono così a 34 punti, tornando al successo. Gli emiliani restano invece a 36, sempre in vetta alla classifica, ma ora a pari punti con Brescia. Il miglior marcatore di serata con 23 punti è Morgan.



EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-UNA HOTELS REGGIO EMILIA 80-76



L’Unipol Forum accoglie Milano e Reggio Emilia in un match che vede l’Olimpia spingere sull’acceleratore già nel quarto d’apertura: le Scarpette Rosse allungano infatti sul +9 e chiudono poi la frazione avanti 25-18. Gli emiliani provano a reagire nel secondo quarto, ma l’EA7 non rallenta e tocca pure la doppia cifra di vantaggio, presentandosi all’intervallo sul 44-34. Al rientro sul parquet, l’attacco meneghino appare però meno efficace rispetto al primo tempo e l’Una Hotels ne approfitta per ridurre lo svantaggio: a seicento secondi dal termine il tabellone recita 59-54. Gli emiliani prendono fiducia e si portano pure in vantaggio nel quarto conclusivo, dando vita a un finale combattuto: ad avere la meglio è però Milano, che vince 80-76 e ritrova così il successo dopo due ko tra campionato ed Eurolega, salendo a quota 34 punti in classifica. A 22 resta invece Reggio Emilia, che vede interrompersi a sei la sua striscia di vittorie consecutive. Brooks è il miglior marcatore in campo con 22 punti personali.