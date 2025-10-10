NBA, la sciatica rallenta LeBron James: il fuoriclasse americano salterà l'inizio di stagione

Il cestista dell'Ohio dovrà essere sottoposto a nuovi esami entro tre/quattro settimane come riportato dai media statunitensi saltando così gli allenamenti pre-stagionali oltre alle due amichevoli disputate sinora. Il tecnico JJ Redick ha descritto il problema come "un'infiammazione di un nervo nei glutei", tuttavia LeBron James non ha voglia di arrendersi: "Non importa come andranno le cose, sono super impegnato perché non so quando finirà, anche se la fine è vicina - aveva anticipato lo scorso settembre parlando del futuro -. Ciò che mantiene viva la fiamma è che il mio amore per il gioco è intatto, e la mia passione per l'allenamento altrettanto".