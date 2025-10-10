Logo SportMediaset
NBA, la sciatica rallenta LeBron James: il fuoriclasse americano salterà l'inizio di stagione

Il cestista dei Los Angeles Lakers verrà sottoposto a ulteriori esami fra tre o quattro settimane saltando così la sfida contro i Golden State Warriors di Stephen Curry

10 Ott 2025 - 11:35

Se la "seconda decisione" riguardava la sponsorizzazione di un drink, la "terza" riguarda la salute per LeBron James. A pochi giorni dal via della stagione di NBA, il fuoriclasse dei Los Angeles Lakers è costretto a fermarsi ai box a causa della sciatica che gli impedirà di sfidare i Golden States di Stephen Curry il prossimo 21 ottobre.

Il cestista dell'Ohio dovrà essere sottoposto a nuovi esami entro tre/quattro settimane come riportato dai media statunitensi saltando così gli allenamenti pre-stagionali oltre alle due amichevoli disputate sinora.  Il tecnico JJ Redick ha descritto il problema come "un'infiammazione di un nervo nei glutei", tuttavia LeBron James non ha voglia di arrendersi: "Non importa come andranno le cose, sono super impegnato perché non so quando finirà, anche se la fine è vicina - aveva anticipato lo scorso settembre parlando del futuro -. Ciò che mantiene viva la fiamma è che il mio amore per il gioco è intatto, e la mia passione per l'allenamento altrettanto".

Altro che ritiro, la "decision" di Lebron James è una pubblicità per un alcolico

