Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Basket
il bluff

Altro che ritiro, la "decision" di Lebron James è una pubblicità per un alcolico

Un post criptico di King James aveva fatto pensare potesse dire basta, la verità pero era tutt'altra

07 Ott 2025 - 17:51

Il mondo dello sport è rimasto 24 ore con il fiato sospeso in attesa di sapere quale sarebbe stato l'annuncio che oggi Lebron James avrebbe fatto al globo intero. Per le modalità con cui King James aveva pubblicizzato l'evento (come l'ha definito lui "The decision of all decisions"), ricalcando quanto fatto nel 2010 per annunciare il suo passaggio dai Cleveland Cavaliers ai Miami Heat, tutto faceva pensare al ritiro. 

Visualizza il post su Twitter

All'ora X però il 4 volte campione Nba ha stupito tutti: l'annuncio riguardava soltanto una partnership con un'azienda che produce cognac. "Lebron, tutti vogliono sapere dove porterai i tuoi talenti quest'anno", la domanda che l'intervistatore pone al LBJ, esattamente la stessa domanda della decision 2010. "È stata dura - risponde Lebron - Ho deciso che quest'autunno porterò i miei talenti to Hennessy V.S.O.P". Lebron tramite il suo account X ha anche ripubblicato il video di Hennessy (il marchio dell'alcolico sponsorizzato) accompagnandolo con due emoticon: quella dell'occhiolino e quella con la linguaccia. Un messaggio chiarissimo: ve lo ho fatta! Il Re, in condizioni fisiche ancora incredibili, non ha alcuna intenzione di abdicare. 

Leggi anche

Lebron James si ritira? L'annuncio criptico: "Decisione delle decisioni"

lebron james
ritiro
pubblicita
cognac

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:44
DICH HACKETT BASKET DICH

Hackett a SM: "Tanta felicità, abbiamo masticato amaro"

01:01
Basket, prima giornata

Basket, prima giornata

00:33
Basket: Bianchi nuovo Ct

Basket: Bianchi nuovo Ct

01:32
L'Olimpia non sbaglia

L'Olimpia non sbaglia: sua la Supercoppa

01:29
Olimpia ecco i nuovi

Ecco i nuovi dell'Olimpia

00:45
DICH ELLIS OLIMPIA DICH

Ellis: "Un onore giocare per l'Olimpia"

02:00
DICH TOTE' OLIMPIA DICH

Totè: "Ho scelto Milano per vincere"

01:34
Basketball game evolution

Basketball game evolution: la presentazione del libro

01:19
Belinelli ha detto stop

Belinelli ha detto stop

01:00
DICH ELEONORA BOI TG5 DICH

Eleonora Boi: "Mi piacciono gli horror ma non viverli..."

01:16
MCH PARATA OKLAHOMA CITY THUNDER MCH

La parata dei campioni: che festa per Oklahoma City Thunder

01:57
Il trionfo della Virtus

Il trionfo della Virtus

01:40
MCH FESTEGGIAMENTI BOLOGNA MCH

Bologna è campione d'Italia: le immagini della festa

01:02
MCH DEDICHE POLONARA MCH

Magliette, cori, videochiamata: tutti con Achille Polonara

01:39
DICH PAJOLA BASKET DICH

Pajola a SM: "Abbiamo fatto un lavoro incredibile"

00:44
DICH HACKETT BASKET DICH

Hackett a SM: "Tanta felicità, abbiamo masticato amaro"

I più visti di Basket

Il campionato parte col botto: Milano cade all’esordio, Tortona si impone al Forum. Super partenza di Trento

Lebron James si ritira? L'annuncio criptico: "Decisione delle decisioni"

Basket, prima giornata

Basket, prima giornata

Final Eight, Marigona incanta Torino

La Virtus Bologna parte col piede giusto: travolta Napoli al Pala Dozza

Banchi: "È il momento più alto della mia carriera, l'obiettivo dell'Italia è andare ai Mondiali"

Basket ora per ora
Vedi tutti
21:49
Basket, Europeo U16: Italia ko in semifinale con la Lituania
19:39
Basket, Varese: Mauro Villa confermato per la stagione 2025/26
19:10
Basket: riunione Fip-Lba-Lnp a Trieste su emanazione biglietti
13:40
Bonamico, Petrucci: "E' stata una colonna per l'Italia"
17:51
Basket: Forlì esclusa da torneo estivo per motivi di ordine pubblico