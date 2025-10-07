Altro che ritiro, la "decision" di Lebron James è una pubblicità per un alcolico

Un post criptico di King James aveva fatto pensare potesse dire basta, la verità pero era tutt'altra
Il mondo dello sport è rimasto 24 ore con il fiato sospeso in attesa di sapere quale sarebbe stato l'annuncio che oggi Lebron James avrebbe fatto al globo intero. Per le modalità con cui King James aveva pubblicizzato l'evento (come l'ha definito lui "The decision of all decisions"), ricalcando quanto fatto nel 2010 per annunciare il suo passaggio dai Cleveland Cavaliers ai Miami Heat, tutto faceva pensare al ritiro.
All'ora X però il 4 volte campione Nba ha stupito tutti: l'annuncio riguardava soltanto una partnership con un'azienda che produce cognac. "Lebron, tutti vogliono sapere dove porterai i tuoi talenti quest'anno", la domanda che l'intervistatore pone al LBJ, esattamente la stessa domanda della decision 2010. "È stata dura - risponde Lebron - Ho deciso che quest'autunno porterò i miei talenti to Hennessy V.S.O.P". Lebron tramite il suo account X ha anche ripubblicato il video di Hennessy (il marchio dell'alcolico sponsorizzato) accompagnandolo con due emoticon: quella dell'occhiolino e quella con la linguaccia. Un messaggio chiarissimo: ve lo ho fatta! Il Re, in condizioni fisiche ancora incredibili, non ha alcuna intenzione di abdicare.
