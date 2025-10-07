Altro che ritiro, la "decision" di Lebron James è una pubblicità per un alcolico

All'ora X però il 4 volte campione Nba ha stupito tutti: l'annuncio riguardava soltanto una partnership con un'azienda che produce cognac. "Lebron, tutti vogliono sapere dove porterai i tuoi talenti quest'anno", la domanda che l'intervistatore pone al LBJ, esattamente la stessa domanda della decision 2010. "È stata dura - risponde Lebron - Ho deciso che quest'autunno porterò i miei talenti to Hennessy V.S.O.P". Lebron tramite il suo account X ha anche ripubblicato il video di Hennessy (il marchio dell'alcolico sponsorizzato) accompagnandolo con due emoticon: quella dell'occhiolino e quella con la linguaccia. Un messaggio chiarissimo: ve lo ho fatta! Il Re, in condizioni fisiche ancora incredibili, non ha alcuna intenzione di abdicare.