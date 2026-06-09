Nba: show di Wembanyama, gli Spurs vincono gara-3 e riaprono la serie

Dopo 13 vittorie consecutive, i New York Knicks tornano ad assaporare il sapore della sconfitta nei playoff Nba. Il ko arriva in gara-3 della finalissima per il titolo, che ci fa assistere al terzo successo in trasferta in altrettante sfide. I San Antonio Spurs la spuntano infatti per 115-111, portando la serie sul 2-1 e riaprendo i giochi grazie alla grande prova di Wembanyama, autore di 32 punti. Il francese e Castle (23) trascinano, giovedì gara-4.
Una grande partenza e una grande chiusura consentono ai San Antonio Spurs di riaprire la serie per il titolo, nella finalissima dei playoff Nba. Wembanyama e compagni espugnano infatti il Madison Square Garden sotto gli occhi del presidente Donald Trump, presente e fischiato dal pubblico, trionfando in gara-3 per 115-111: è la terza vittoria esterna in questa serie, coi Knicks che tornano ad assaporare la sconfitta dopo 13 gare e un mese e mezzo di imbattibilità. Il match inizia subito nel migliroe dei modi per San Antonio, che parte con grande efficacia e dimostra di saper colpire la difesa newyorkese: Wembanyama è in grande serata e trova in Castle un ottimo partner, è 33-22 dopo il primo periodo. Brunson e Anunoby, che chiuderanno rispettivamente con 32 e 28 punti, guidano però la riscossa dei Knicks.
La formazione di casa riapre il match in grande stile, con un secondo periodo da 42 punti, e sembra in grado di chiudere i giochi dopo il +7 a metà gara. Proprio qui riemergono le qualità di Wembanyama, che domina in area e trascina i suoi alla rimonta nel terzo periodo. Il francese chiuderà con 32 punti e la palma di Mvp, precedendo Castle (23) in una versione cooperativa ed efficace degli Spurs: sei giocatori in doppia cifra per gli ospiti, vittoriosi a New York. Il terzo quarto vede San Antonio portarsi nuovamente in vantaggio (92-91), ma la gara resta avvincente e combattuta. Brunson segna dodici dei suoi punti nell'ultimo periodo, ma non basta per la nuova rimonta dei Knicks: è ko per i newyorkesi, gli Spurs vincono 115-111 e portano la serie sul 2-1. Tutto riaperto dunque in vista di gara-4, che si giocherà giovedì alle 2.30 italiane.