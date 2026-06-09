Nba: show di Wembanyama, gli Spurs vincono gara-3 e riaprono la serie

Una grande partenza e una grande chiusura consentono ai San Antonio Spurs di riaprire la serie per il titolo, nella finalissima dei playoff Nba. Wembanyama e compagni espugnano infatti il Madison Square Garden sotto gli occhi del presidente Donald Trump, presente e fischiato dal pubblico, trionfando in gara-3 per 115-111: è la terza vittoria esterna in questa serie, coi Knicks che tornano ad assaporare la sconfitta dopo 13 gare e un mese e mezzo di imbattibilità. Il match inizia subito nel migliroe dei modi per San Antonio, che parte con grande efficacia e dimostra di saper colpire la difesa newyorkese: Wembanyama è in grande serata e trova in Castle un ottimo partner, è 33-22 dopo il primo periodo. Brunson e Anunoby, che chiuderanno rispettivamente con 32 e 28 punti, guidano però la riscossa dei Knicks.