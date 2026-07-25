Che Italia ai Mondiali! Macchi e Rizzi regalano due argenti

A regalare un secondo posto prestigioso per l'Italia ci ha pensato anche l'espertissima Giulia Rizzi. Quest'ultima infatti, si è si è presa l'argento nella spada ai Mondiali in corso a Hong Kong. La schermitrice friulana cede solo all'ultima stoccata (9-8) alla coreana Sera Song, nella finale, dopo aver battuto in semifinale la polacca Barbara Brych per 15-6. Per Rizzi, 37 anni e già oro olimpico a squadre a Parigi 2024, è la prima medaglia individuale a livello internazionale. Per l'Italia è il secondo podio, dopo l'argento di Filippo Macchi nel fioretto maschile.