Cavs, Heat e Warriors: ecco gli obiettivi dopo il 'no' di LeBron

Mentre Philadelphia gioisce per l'arrivo di LeBron, le franchigie deluse dal mancato approdo del Re sono costrette a capire come intervenire sul mercato per puntellare il roster. A Cleveland l'obiettivo numero uno, a questo punto, diventa Jonathan Kuminga, un'ala dinamica che potrebbe aiutare i Cavs in transizione. In casa Heat si cerca un tiratore affidabile: Thompson, De Rozan e Bradley Beal sarebbero i candidati. Klay Thompson è seguito anche dai Golden State Warriors, che sarebbero interessati anche a Trey Murphy III e Mario Hezonja.