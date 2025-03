LBA Serie A: Milano ospita Treviso, scontro al vertice Bologna-Trento

Cremona-Napoli, gara che apre la 21ª giornata di LBA Serie A, è uno scontro diretto che mette in palio punti vitali per evitare la retrocessione. La Vanoli ha vinto le ultime due sfide in casa. Gli azzurri, invece, non possono permettersi un altro passo falso dopo la clamorosa sconfitta con Pistoia, come spiegato anche da Leonardo Totè: "Abbiamo analizzato gli errori commessi in campo e abbiamo lavorato per cercare di capire come non commetterli contro Cremona. Sarà una partita ancora più importante, fondamentale in chiave salvezza. Dovremo essere bravi su entrambi i lati del campo, sia in attacco che in difesa, dovremo ritrovare la fiducia che ci ha accompagnato negli ultimi due mesi. Dovremo essere bravi a portare a casa il risultato".