LBA Serie A: Milano fa tappa a Sassari, domani Tortona-Bologna

Penultima contro terz’ultima: va da sé che Estra Pistoia-Givova Scafati, il primo dei due anticipi di oggi, è una partita fondamentale in ottica salvezza. In campo per l’ultimo turno prima delle Final Eight di Coppa Italia, l'EA7 Emporio Armani Milano – alla terza trasferta in cinque giorni dopo Monaco di Baviera e Kaunas - è impegnata questa sera in casa del Banco di Sardegna Sassari: “Sicuramente una sfida molto importante per noi - racconta Alessandro Cappelletti -, ritroviamo il nostro pubblico che nell'ultima gara in casa ci ha dato una grandissima mano e sicuramente l'approccio dovrà essere lo stesso avuto contro Bologna. Per Milano ci si prepara con il duro lavoro settimanale, cercheremo di dare il meglio di noi stessi per portare a casa la partita”.