Basket: la Virtus Bologna riparte, Venezia aggancia Brescia in vetta. Treviso non si ferma più  

SERIE A BASKET

Le Vu Nere vincono in Serie A dopo due ko superando Pistoia 91-70, mentre i veneti battono i lombardi 86-71. Ok anche Trento, Treviso e Scafati (rimonta a Brindisi da -19)

La tredicesima giornata della Serie A di basket offre il ritorno al successo della Virtus Segafredo Bologna, che vince con il punteggio di 91-70 in casa di Pistoia. Venezia batte Brescia per 86-71 e aggancia gli avversari in vetta alla classifica. Sorride anche Trento, che supera Napoli 101-94, mentre Scafati rimonta Brindisi da meno diciannove nell’ultimo quarto e vince 103-98 all’overtime. Ok anche Treviso, che batte Tortona 82-68.

ESTRA PISTOIA-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 70-91

Ritorno al successo in Serie A per gli emiliani, che superano Pistoia e proseguono la propria corsa nella competizione. Il primo tempo mette in mostra la superiorità tecnica degli ospiti, che costruiscono il proprio vantaggio fin dal periodo iniziale, in cui allungano fino al +14. La distanza diventa sempre più ampia però nei minuti successivi, tanto che si arriva all’intervallo lungo sul 28-51, con un vantaggio che sembra quasi una sicurezza per le Vu Nere. I toscani tornano in campo con un piglio differente e riescono a limitare i danni nel terzo quarto, ma non riescono a rientrare nemmeno per un momento in partita, con l’incontro che si conclude poi sul 70-91 con 19 punti di Belinelli, 18 di Dunston e 17 di Hackett. Nona vittoria per i bolognesi, mentre per l’Estra è l’ottavo ko.

IL TABELLINO

ESTRA PISTOIA-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 70-91 (16-28, 28-51, 48-67, 70-91)

ESTRA PISTOIA: Willis 14 (2/4 da 2, 2/5 da 3, 4/6 tl), Della Rosa 5 (1/1 da 3, 2/2 tl), Moore 9 (3/10 da 2, 1/4 da 3), Dembelè n.e, Saccaggi 0 (0/1 da 3), Del Chiaro 2 (1/2 da 2), Wheatle 11 (2/3 da 2, 1/4 da 3, 4/5 tl), Hawkins 8 (2/9 da 3, 2/2 tl), Ogbeide 8 (4/4 da 2), Blakes 13 (4/6 da 2, 1/3 da 3, 2/2 tl), Stoch n.e, Metsla n.e. All.Brienza

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Lundberg 7 (2/3 da 2, 1/2 da 3), Belinelli 19 (5/6 da 2, 3/8 da 3), Dobric 8 (4/4 da 2, 0/2 da 3), Mascolo 2 (1/3 da 2), Cacok 0, Shengelia 16 (7/10 da 2, 0/1 da 3, 2/2 tl), Hackett 17 (7/8 da 2, 1/3 da 3), Menalo 0 (0/1 da 3, 0/2 tl), Polonara 0 (0/1 da 3), Dunston 18 (8/12 da 2, 2/2 tl),Abass 0, Cordinier 4 (1/3 da 2, 2/2 tl). All.Banchi

HAPPY CASA BRINDISI-GIVOVA SCAFATI 98-103

Successo incredibile per la formazione ospite, che supera Brindisi con una rimonta folle e si porta a quota sei vittorie stagionali. Brindisi apre subito con un netto parziale di 13-3 nei primi tre minuti di partita che indirizza inevitabilmente le sorti del primo quarto, chiuso sul 26-19. Il secondo periodo si gioca invece sui fili di un maggior equilibrio, che vede un botta e risposta tra le due squadre che produce solo nel finale un ulteriore allungo degli uomini di Sakota, arrivati all’intervallo lungo sul 46-38. Al ritorno in campo è ancora brava e determinata la formazione pugliese, che allunga fino al +15 e riesce a mantenerlo fino alla fine del parziale. Quando ormai il match sembra essere orientato, ecco arrivare la reazione degli ospiti, che a meno di quattro minuti dalla sirena finale, sotto di diciannove lunghezze, infilano un break clamoroso di diciotto punti che li porta sul meno uno, prima di infilare allo scadere la tripla che vale il 90-90 con Rivers. All’overtime ci pensa Logan (top scorer dei suoi con 26 punti a referto) a completare l’opera e sancire definitivamente la clamorosa rimonta di Scafati, che chiude una partita incredibile con il punteggio di 98-101 e condanna Brindisi all’undicesimo ko in tredici partite.

IL TABELLINO

HAPPY CASA BRINDISI-GIVOVA SCAFATI 98-103 (26-19, 46-38, 71-56, 90-90, 98-103 dts)

HAPPY CASA BRINDISI: Morris 19 (3/6 da 2, 3/9 da 3, 4/5 tl), Laquintana 2 (1/1 da 2), Sneed 26 (4/6 da 2, 3/6 da 3, 9/10 tl), Johnson 15 (6/9 da 2, 3/4 tl), Senglin 10 (2/3 da 2, 2/5 da 3), Jackson 2 (0/1 da 2, 0/2 da 3, 2/2 tl), Malaventura n.e, Flores n.e, Laszewski 13 (4/6 da 3. 1/3 tl), Riismaa 0, Seck n.e, Lombardi 11 (3/5 da 3, 2/2 tl). All. Sakota

GIVOVA SCAFATI: Gentile 21 (7/8 da 2, 1/1 da 3, 4/4 tl), Logan 26 (4/6 da 2, 4/7 da 3, 6/7 tl), Robinson 9 (1/3 da 2, 1/2 da 3, 4/4 tl), Rivers 11 (2/5 da 2, 2/4 da 3, 1/2 tl), Pini 9 (4/4 da 2, 0/1 da 3, 1/2 tl), Morvillo n.e, Sangiovanni n.e, Mouaha 0, Pinkins 0 (0/1 da 3), Rossato 11 (4/4 da 2, 1/3 da 3), Nunge 5 (1/2 da 2, 1/1 da 3 ), Gamble 11 (4/5 da 2, 3/6 tl). All. Boniciolli

DOLOMITI ENERGIA TRENTO-GEVI NAPOLI 101-94

Trento vince ed allunga in classifica proprio sui campani: partita che inizia con un certo equilibrio, dato che dopo l’allungo iniziale dei padroni di casa è Napoli a trovare le forze per riportarsi in parità prima di chiudere il parziale sotto di due punti. Il primo strappo verso la vittoria arriva però nel secondo quarto, quando la Dolomiti Energia scappa fino al +17 e si porta poi all’intervallo con un consistente vantaggio di sedici lunghezze. Il ritrovato equilibrio dopo il rientro in campo non diminuisce però il distacco accumulato, che in apertura dell’ultima frazione di gioco è di diciassette punti e nonostante un ottimo finale di gara degli ospiti non produce nessuna rimonta, con il punteggio finale di 101-94, firmata dai 26 punti di Grazulis e i 21 di Hubb, mentre non basta alla Ge.Vi. la grande prestazione di un Ennis da 35 punti a referto. Diventano quindi nove i successi in Serie A di Trento, mentre i campani incassano la sesta sconfitta.

IL TABELLINO

DOLOMITI ENERGIA TRENTO-GEVI NAPOLI 101-94 (20-18, 55-39, 80-63, 101-94)

DOLOMITI ENERGIA TRENTO: Ellis 10 (3/5 da 2, 0/3 da 3, 4/6 tl), Stephens 3 (1/2 da 2, 1/2 tl), Hubb 21 (3/3 da 2, 5/8 da 3), Alviti 16 (2/3 da 2, 4/5 da 3, 0/1 tl), Niang n.e, Forray 7 (3/5 da 2, 0/2 da 3, 1/1 tl), Cooke 4 (2/3 da 2), Diarra n.e, Udom 3 (1/3 da 3), Biligha 11 (4/6 da 2, 3/4 tl), Grazulis 26 (10/11 da 2, 1/2 da 3, 3/4 tl), Baldwin n.e. All.Galbiati

GEVI NAPOLI: Pullen 16 (2/10 da 2, 3/9 da 3, 3/3 tl), Zubcic 12 (0/5 da 2, 3/6 da 3, 3/4 tl), Ennis 35 (13/20 da 2, 2/3 da 2, 3/3 tl), De Nicolao 7 (2/5 da 2, 1/2 da 3), Sinagra n.e, Owens 14 (7/10 da 2), Sokolowski 6 (1/2 da 2, 0/1 da 3, 4/4 tl), Lever 4 (2/3 da 2, 0/1 da 3), Bamba n.e, Mabor Dut Biar 0, Saccoccia 0, Grassi n.e. All.Milicic

UMANA REYER VENEZIA-GERMANI BRESCIA 86-71

Vittoria ed aggancio in testa alla classifica per Venezia, che supera i lombardi e trova la decima vittoria stagionale nella competizione. Meglio Brescia in avvio, che chiude in avanti il primo quarto grazie ad un break finale dopo dieci minuti di sostanziale equilibrio. I veneti reagiscono e si portano fino al meno uno nel parziale successivo, ma la Germani ha ancora la forza di allungare fino al +5 dell’intervallo. Alla ripresa del gioco i padroni di casa sono però molto determinati e riescono a rimontare lo svantaggio con un quarto convincente, che porta l’Umana Reyer avanti anche di otto punti prima del 59-56 alla terza sirena. La partita è aperta più che mai e Brescia riesce a restare a un canestro di distanza fino a metà del periodo, quando il break veneto decreta di fatto il successo della squadra allenata da Spahija, che vince con il punteggio di 86-71 con un Tessitori da 21 punti.

IL TABELLINO

UMANA REYER VENEZIA-GERMANI BRESCIA 86-71 (18-22, 38-43, 59-56, 86-71)

UMANA REYER VENEZIA: Spissu n.e, Casarin 12 (1/3 da 2, 3/4 da 3, 1/3 tl), De Nicolao 11 (1/2 da 2, 3/4 da 3, 0/2 tl), Parks 4 (2/3 da 2, 0/3 da 3), Tucker 17 (4/5 da 2, 1/2 da 3, 6/9 tl), Tessitori 21 (9/12 da 2, 3/5 tl), O’Connell 0, Janelidze n.e, Brooks 2 (1/1 da 2, 0/1 da 3), Simms 2 (1/3 da 2, 0/2 da 3), Wiltjer 7 (2/4 da 2, 0/2 da 3, 3/3 tl), Brown Jr 10 (1/4 da 2, 2/3 da 3, 2/2 tl). All.Spahija

GERMANI BRESCIA: Christon 6 (3/7 da 2, 0/2 da 3), Massinburg 11 (2/6 da 3, 5/5 tl), Della Valle 16 (1/3 da 2, 3/8 da 3, 5/7 tl), Petrucelli 4 (2/3 da 2, 0/2 da 3), Cobbins 8 (1/1 da 2, 1/1 da 3, 3/4 tl), Gabriel 3 (0/1 da 2, 1/5 da 3), Bilan 7 (2/3 da 2, 3/4 tl), Burnell 6 (3/3 da 2, 0/3 da 3), Tanfoglio n.e, Cournooh 4 (2/7 da 2), Akele 6 (3/4 da 2), Porto n.e. All.Magro

BERTRAM DERTHONA TORTONA-NUTRIBULLET TREVISO BASKET 68-82

Treviso continua a stupire: un super secondo tempo vale il successo per 82-68 su Tortona, che si scioglie nella ripresa dopo il 38-33 dell'intervallo lungo. La Nutribullet, al quarto successo di fila, parte fortissimo nella ripresa e con il 24-16 del terzo quarto si porta in vantaggio (57-54). Ma il periodo che spacca in due la partita è l'ultimo: gli ospiti concedono solo un punto in cinque minuti ai padroni di casa, realizzandone 13 e portandosi sul 70-55, chiudendo i giochi ben prima della sirena finale. La Bertram prova a tornare in partita, ma è troppo tardi: finisce 77-66. Decisivi Allen e Olisevicius, rispettivamente con 17 e 16 punti. Con questa vittoria, Treviso si porta a -2 dagli avversari di giornata e prova ad allontanarsi da Varese in zona retrocessione.

IL TABELLINO

BERTRAM DERTHONA TORTONA-NUTRIBULLET TREVISO BASKET 68-82 (13-14, 38-33, 54-57)

Bertram Derthona Tortona: Noua 6 (3/3 da 2), Ross 14 (5/8 da 2, 4/5 tl), Candi 5 (1/3 da 3, 2/2 tl), Weems 8 (1/4, 1/5, 3/3 tl), Thomas 5 (2/7 da 2, 1/2 tl), Strautins 4 (2/3 da 2), Baldasso 12 (3/5 da 2, 2/9 da 3), Severini 0, Obasohan 13 (3/6 da 2, 7/10 tl), Radosevic 1 (1/2 tl). N.e.: Zerini, Tavernelli. All.: Ramondino

Nutribullet Treviso Basket: Bowman 14 (4/11 da 2, 2/3 da 3), Robinson 9 (4/5 da 2, 1/1 tl), Allen 17 (3/3, 3/4 da 3, 2/4 tl), Olisevicius 16 (3/7, 2/7, 4/5 tl), Paulicap 8 (3/4 da 2, 2/3 tl), Zanelli 7 (2/2 da 2, 1/3 tl), Faggian 0, Mezzanotte 5 (2/2 da 2, 1/2 tl), Camara 6 (2/3, 2/2 tl). N.e.: Tadiotto, Scandiuzzi. All.: Vitucci.

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO-OPENJOBMETIS VARESE 81-88

Non poteva sognare debutto migliore Nico Mannion, che alla prima con Varese firma 26 punti in 27 minuti permettendo alla Openjobmetis di battere in rimonta 88-81 Pesaro. La Carpegna Prosciutto parte meglio e all'intervallo lungo chiude sul +8 (45-37), ma nella ripresa si scatena l'ex Golden State e Virtus. Così, anche grazie al 27-15 dell'ultimo periodo, i lombardi sbancano la Vitrifrigo Arena e restano a pari punti con Treviso, tenendo il passo salvezza della Nutribullet. Non bastano i 23 di Bamforth e i 16 di Totè per la formazione di Buscaglia.

IL TABELLINO

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO-OPENJOBMETIS VARESE 81-88 (21-18, 45-37, 66-61)

Carpegna Prosciutto Pesaro: Bamforth 23 (2/6 da 2, 5/8 da 3, 4/4 tl), Bluiett 7 (1/2 da 3, 4/6 tl), Cinciarini 16 (4/9 da 2, 8/8 tl), Mazzola 7 (2/3 da 2, 1/3 da 3), Totè 16 (5/9 da 2, 6/10 tl), Visconti 2 (2/2 tl), Ford 8 (4/6 da 2), Tambone 2 (1/2 da 2), Mockevicius 0. N.e.: Maretto e Stazzonelli. All.: Buscaglia

Openjobmetis Varese: Mannion 26 (5/11, 4/6, 4/4 tl), Spencer 4 (2/5 tl), Hanlan 8 (1/5 da 2, 2/5 da 3), McDermott 12 (3/5 da 3, 3/4 tl), Brown 15 (5/7, 1/2, 2/3 tl), Young 11 (1/1, 2/4, 3/3 tl), Ulaneo 0, Woldetensae 0, Librizzi 12 (2/2, 2/6, 2/2 tl). N.e.: Zhao, Virginio. All.: Bialaszewski

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 77-59

Non c'è gara a Reggio Emilia: l'Unahotels supera 77-59 Sassari in un match che si decide nella ripresa, con il 41-25 del secondo tempo dopo il 36-34 dell'intervallo lungo al termine di una prima metà di gara molto equilibrata. Decisivo soprattutto il 23-11 degli ultimi 10 minuti, che permette ai padroni di casa di scappare in maniera definitiva. Sono Galloway e Hervey, con rispettivamente 20 e 12 punti, a lanciare la formazione di Priftis, mentre i sardi perdono nonostante i 16 di McKinnie e gli 11 di Whittaker Jr. Pesantissimo ko per il Banco di Sardegna, ora a 10 punti e solo a +2 su Treviso e Varese che delimitano la zona retrocessione. L'Unahotels, invece, è quinta in attesa della replica di Milano contro Cremona.

IL TABELLINO

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 77-59 (18-21, 36-34, 54-48)

Unahotels Reggio Emilia: Weber 4 (2/4 da 2), Hervey 12 (3/7 da 2, 2/4 da 3), Galloway 20 (2/6, 4/8, 4/4 tl), Faye 6 (3/3 da 2), Smith 6 (2/6 da 3), Camara 0, Cipolla 0, Uglietti 6 (2/2 da 2, 2/2 tl), Atkins 7 (1/5, 1/2, 2/2 tl), Vitali (1/1 da 2, 2/2 tl), Grant 8 (2/2, 1/2, 1/1), Chillo 4 (2/2). All.: Priftis

Banco di Sardegna Sassari: Cappelletti 8 (2/4 da 2, 4/4 tl), Tyree 9 (1/5, 2/7, 1/2 tl), Gombauld 2 (2/4 tl), McKinnie 16 (5/11 da 2, 2/4 da 3), Charalampopoulos 3 (1/3 da 2, 1/1 tl), Treier 6 (2/4, 2/2 tl), Kruslin 0, Whittaker Jr 11 (2/5, 2/3, 1/3 tl), Gentile S. 4 (4/4 tl), Diop 0. N.e.: Raspino, Gandini. All.: Bucchi