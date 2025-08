Continua il lancio di sex toys nelle partite di Wnba: c'è un primo arresto

Secondo diversi post sui social media, giocattoli verdi sono stati lanciati anche a Phoenix e New York, ma non hanno raggiunto il campo. Quello al Barclays Center è atterrato vicino a un bambino. Una settimana fa il primo incidente si è verificato ad Atlanta verso la fine del quarto quarto della partita delle Dream contro Golden State a College Park, in Georgia. Venerdì, un altro sex toy è stato lanciato sotto un canestro a Chicago, durante una partita sempre di Golden State la squadra dove gioca anche la giocatrice azzurra. Intanto secondo la Wnba, un tifoso è stata arrestato ed espulso dall'arena, rischiando una squalifica minima di un anno. Non è noto se il tifoso che ha lanciato l'oggetto durante la partita contro le Sky sia stata arrestato. "La sicurezza e il benessere di tutti nelle nostre arene sono una priorità assoluta per la nostra lega. Oggetti di qualsiasi tipo lanciati sul campo o nell'area dei posti a sedere possono rappresentare un rischio per la sicurezza di giocatrici, arbitri e tifosi", ha dichiarato la lega in un comunicato. "In linea con gli standard di sicurezza delle arene Wnba, qualsiasi tifoso che lancia intenzionalmente un oggetto sul campo verrà immediatamente espulso e incorrerà in una squalifica minima di un anno, oltre a essere soggetto ad arresto e procedimento giudiziario da parte delle autorità locali", ha aggiunto la lega.