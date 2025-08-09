Basket: l'Italia batte 91-75 la Lettonia in amichevole

Terzo successo di fila per la formazione di Pozzecco, decisivo l'allungo a inizio ultimo quarto
L'Italbasket vince la sua terza amichevole consecutiva, dando altri segnali positivi in vista del debutto all'Europeo con la Grecia fissato per il 28 agosto. A Trieste, gli azzurri piegano 91-75 la Lettonia di Porzingis, che lotta per gran parte della gara ma si arrende nell'ultimo quarto: decisivo l'11-2 di parziale nella fase più calda del match. Tra i giocatori in doppia cifra per Pozzecco ci sono Fontecchio, Ricci, Spissu, Spagnolo e Melli.
Al PalaTrieste, l'Italbasket sorride ancora piegando un'altra squadra di livello: la Lettonia di Banchi e Porzingis (quinta nel ranking europeo della Fiba), che paga una ripresa non eccellente in cui regala troppi parziali ampi agli azzurri. In avvio, infatti, il match è decisamente equilibrato, con il giocatore di Atlanta che ingaggia un duello a distanza tutto targato Nba con Fontecchio (14 punti dopo 20'), ma con anche Melli (10) partecipe. A fine primo quarto è 27-25 Italia, poi avanti 46-43 all'intervallo lungo.
Nella ripresa, i baltici sembrano partire meglio (53-47), poi però il clamoroso 10-0 per la squadra di Pozzecco vale il 57-53. Sarà il primo dei due tentativi di fuga per l'Italia, che a inizio ultimo quarto accelera in modo definitivo: 11-2 con il tabellone di Trieste che recita 80-65 a 7 minuti dalla fine. La serata più che positiva per l'Italbasket dall'arco prosegue (14/25 a fine serata), la difesa resta granitica e per la Lettonia non c'è nulla da fare. La tripla di Pajola fissa il risultato sul 91-75, con Pozzecco che si gode diversi giocatori in doppia cifra tra cui un super Fontecchio, ma anche Melli, Ricci, Spissu e Spagnolo. Adesso, l'amichevole del 14 agosto contro l'Argentina a Bologna: il debutto a Eurobasket (il 28 contro la Grecia) si avvicina.
