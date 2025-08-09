Basket: l'Italia batte 91-75 la Lettonia in amichevole

Al PalaTrieste, l'Italbasket sorride ancora piegando un'altra squadra di livello: la Lettonia di Banchi e Porzingis (quinta nel ranking europeo della Fiba), che paga una ripresa non eccellente in cui regala troppi parziali ampi agli azzurri. In avvio, infatti, il match è decisamente equilibrato, con il giocatore di Atlanta che ingaggia un duello a distanza tutto targato Nba con Fontecchio (14 punti dopo 20'), ma con anche Melli (10) partecipe. A fine primo quarto è 27-25 Italia, poi avanti 46-43 all'intervallo lungo.