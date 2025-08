Basket, Wnba: ancora lancio di sex toy a partite di Golden State

"Voglio dire, prima di tutto, è stato super pericoloso", ha detto l'ala delle Valkyries Zandalasini dopo la partita di martedì. "E poi, quando abbiamo scoperto di cosa si trattava, credo che abbiamo iniziato a ridere. Non ho mai visto niente del genere. Sono solo contenta che abbiamo superato quella situazione. Siamo rimaste concentrate, concentrate", ha aggiunto la giocatrice italiana. "È davvero irrispettoso", ha detto Elizabeth Williams, centro delle Sky, nella conferenza stampa post-partita. "Non ne capisco il senso. È davvero immaturo. Chiunque lo faccia deve crescere", ha aggiunto la giocatrice. L'ala delle New York Liberty Isabelle Harrison ha invece commentato la situazione sui social media venerdì. "Sicurezza nell'arena?! Pronto??!" ha detto Harrison su X. "Per favore, fate di meglio. Non è divertente. Non lo è mai stato. Lanciare qualsiasi cosa in campo è pericoloso", ha aggiunto.