Sex toys in campo nelle partite Wnba, dietro l’iniziativa c'è un'azienda di criptovalute

Secondo Forbes, il prezzo della valuta sarebbe aumentato del 300% nella scorsa settimana: “E adesso il baseball”
Negli ultimi giorni ha fatto molto notizia in America e non solo la stupida moda di lanciare sex toys in campo durante le partite di Wnba e ora si scopre che non si è trattato del gesto isolato di qualche maleducato ma di una vera e propria mossa pubblicitaria orchestrata da una community di criptovalute. A scoprirlo è stato Dave Mason, brand manager del sito di scommesse online BetOnline, che insospettito dal fatto che anche il secondo sex toy lanciato fosse di colore verde si è messo alla caccia del responsabile e si è imbattuto in una comunità online di broker di criptovalute.
"È stato più o meno un approccio opportunistico a ciò che è già di tendenza e dove c’è già controversia” ha spiegato l’uomo, confermando che le trovate avevano lo scopo di promuovere una criptovaluta creata dalla sua comunità online, durante una videoconferenza con Espn in cui ha tenuto la telecamera spenta e mantenuto l’anonimato. “E come possiamo intercettare parte di quell'attenzione? Nella Wnba", ha aggiunto svelando che il gruppo vuole rivendicare gli aspetti creativi e comunitari del mondo delle criptovalute.
A confermare la veridicità delle sue affermazioni è la stessa Espn, che ha esaminato i post della community Telegram del gruppo trovando informazioni riservate e precedenti al primo incidente, avvenuto durante la partita Atlanta Dream-Golden State Valkyries del 29 luglio.
Una mossa pubblicitaria che ha già causato l’arresto di due persone ma che di certo ha ottenuto il suo scopo perché, come riporta Forbes, il prezzo della moneta è aumentato di circa il 300% la scorsa settimana. E inoltre, secondo Google Trends, dal 29 luglio si è registrato un aumento del 3700% nell'interesse di ricerca per "dildo verde" negli Stati Uniti.
L’uomo ha fatto anche sapere che il gruppo ora si allontanerà dalle partite della Wnba, spostandosi sul baseball Mlb: "Abbiamo in programma un sacco di cose divertenti - ha assicurato - Di natura meno invasiva, ma vogliamo che la gente continui a seguirci".
