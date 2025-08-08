Sex toys in campo nelle partite Wnba, dietro l’iniziativa c'è un'azienda di criptovalute

Negli ultimi giorni ha fatto molto notizia in America e non solo la stupida moda di lanciare sex toys in campo durante le partite di Wnba e ora si scopre che non si è trattato del gesto isolato di qualche maleducato ma di una vera e propria mossa pubblicitaria orchestrata da una community di criptovalute. A scoprirlo è stato Dave Mason, brand manager del sito di scommesse online BetOnline, che insospettito dal fatto che anche il secondo sex toy lanciato fosse di colore verde si è messo alla caccia del responsabile e si è imbattuto in una comunità online di broker di criptovalute.