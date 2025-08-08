Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Basket
BASKET

Sex toys in campo nelle partite Wnba, dietro l’iniziativa c'è un'azienda di criptovalute

Secondo Forbes, il prezzo della valuta sarebbe aumentato del 300% nella scorsa settimana: “E adesso il baseball”

08 Ago 2025 - 09:01
© X

© X

Negli ultimi giorni ha fatto molto notizia in America e non solo la stupida moda di lanciare sex toys in campo durante le partite di Wnba e ora si scopre che non si è trattato del gesto isolato di qualche maleducato ma di una vera e propria mossa pubblicitaria orchestrata da una community di criptovalute. A scoprirlo è stato Dave Mason, brand manager del sito di scommesse online BetOnline, che insospettito dal fatto che anche il secondo sex toy lanciato fosse di colore verde si è messo alla caccia del responsabile e si è imbattuto in una comunità online di broker di criptovalute

Leggi anche

Continua il lancio di sex toys nelle partite di Wnba: c'è un primo arresto

"È stato più o meno un approccio opportunistico a ciò che è già di tendenza e dove c’è già controversia” ha spiegato l’uomo, confermando che le trovate avevano lo scopo di promuovere una criptovaluta creata dalla sua comunità online, durante una videoconferenza con Espn in cui ha tenuto la telecamera spenta e mantenuto l’anonimato. “E come possiamo intercettare parte di quell'attenzione? Nella Wnba", ha aggiunto svelando che il gruppo vuole rivendicare gli aspetti creativi e comunitari del mondo delle criptovalute.

A confermare la veridicità delle sue affermazioni è la stessa Espn, che ha esaminato i post della community Telegram del gruppo trovando informazioni riservate e precedenti al primo incidente, avvenuto durante la partita Atlanta Dream-Golden State Valkyries del 29 luglio.

Una mossa pubblicitaria che ha già causato l’arresto di due persone ma che di certo ha ottenuto il suo scopo perché, come riporta Forbes, il prezzo della moneta è aumentato di circa il 300% la scorsa settimana. E inoltre, secondo Google Trends, dal 29 luglio si è registrato un aumento del 3700% nell'interesse di ricerca per "dildo verde" negli Stati Uniti.

L’uomo ha fatto anche sapere che il gruppo ora si allontanerà dalle partite della Wnba, spostandosi sul baseball Mlb: "Abbiamo in programma un sacco di cose divertenti - ha assicurato - Di natura meno invasiva, ma vogliamo che la gente continui a seguirci".

sex toys
basket
wnba

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:50
Dich Akele Basket

Akele a SM: "Giochiamocela fino alla fine"

01:00
DICH ELEONORA BOI TG5 DICH

Eleonora Boi: "Mi piacciono gli horror ma non viverli..."

01:16
MCH PARATA OKLAHOMA CITY THUNDER MCH

La parata dei campioni: che festa per Oklahoma City Thunder

01:57
Il trionfo della Virtus

Il trionfo della Virtus

01:40
MCH FESTEGGIAMENTI BOLOGNA MCH

Bologna è campione d'Italia: le immagini della festa

01:02
MCH DEDICHE POLONARA MCH

Magliette, cori, videochiamata: tutti con Achille Polonara

01:59
DICH ZANETTI BASKET DICH

Zanetti a SM: "Shengelia? Abbiamo fatto un'offerta, però..."

01:39
DICH PAJOLA BASKET DICH

Pajola a SM: "Abbiamo fatto un lavoro incredibile"

01:51
DICH BELINELLI BASKET DICH

Belinelli a SM: "Ritiro? Potrebbe essere la ciliegina sulla torta"

00:44
DICH HACKETT BASKET DICH

Hackett a SM: "Tanta felicità, abbiamo masticato amaro"

02:08
Virtus: è scudetto!

Virtus: è scudetto!

01:26
Lo sport abbraccia Polonara

Lo sport abbraccia Polonara

01:51
Virtus-Brescia 75-65

Virtus-Brescia 75-65

01:20
Finali Playoff, Bologna vince Gara 2

Finali Playoff, Bologna vince Gara 2

01:35
Bologna-Brescia 90-87

Bologna-Brescia 90-87

00:50
Dich Akele Basket

Akele a SM: "Giochiamocela fino alla fine"

I più visti di Basket

Continua il lancio di sex toys nelle partite di Wnba: c'è un primo arresto

Final Eight, Marigona incanta Torino

Percassi e Pagliuca

Non solo Atalanta: Pagliuca e il maxi-investimento nel basket femminile

Bologna piange Marco Bonamico, 2 scudetti con la Virtus e l'Europeo 1983 con l'Italia

Martina Caretta, bellezza pugliese per la Coppa Italia LNP

Marigona, la madrina delle Final Eight di Coppa Italia

Basket ora per ora
Vedi tutti
13:40
Bonamico, Petrucci: "E' stata una colonna per l'Italia"
17:51
Basket: Forlì esclusa da torneo estivo per motivi di ordine pubblico
19:15
Basket, Wnba: ancora lancio di sex toy a partite di Golden State
18:44
Basket, Trento: Manuel Bertoni nuovo allenatore Academy U17 e 19
15:51
Basket, a Milano arriva Cancar: "Sogno hall of fame dell'Olimpia"