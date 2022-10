Basket City vista dalla Nba: il documentario su Bologna al PalaDozza

l'evento

Successo di pubblico alla proiezione della puntata bolognese della docuserie Hoop Cities

© instagram Bologna protagonista anche nella NBA. Martedì sera al PalaDozza la città ha risposto in maniera straordinaria alla proiezione della puntata su Basket City della docuserie Hoop Cities voluta proprio dalla lega a stelle e strisce – che verrà trasmessa sulla piattaforma della NBA stessa (League Pass) - per celebrare quei centri europei che gravitano attorno al gioco del basket. Le altre sono Belgrado (Serbia), Parigi (Francia). Kaunas (Lituania), Colonia e Leverkusen (Germania), Siviglia (Spagna), Istanbul (Turchia) e Salonicco (Grecia).

Alimentata dalla storica rivalità sportiva delle due maggiori squadre cittadine, Virtus e Fortitudo, tra le più blasonate del panorama italiano, sotto le Due Torri gli appassionati hanno maturato un rapporto speciale con il gioco del basket, tanto che il playground di streetball più famoso, situato nel parco dei Giardini Margherita, è diventato il luogo di ritrovo privilegiato per gli appassionati dello sport, e casa di uno dei tornei più famosi ed apprezzati d’Europa: il torneo Torneo Giardini Margherita “Walter Bussolari”, giunto oggi alla sua 40ma edizione.

Un patrimonio e una passione per la pallacanestro che hanno portato in panchina e in campo personaggi come il quattro volte campione NBA Manu Ginobili (San Antonio Spurs) e Ettore Messina – uno degli allenatori più vincenti d’Europa -, che hanno aggiunto, con la loro professionalità, un capitolo sicuramente indimenticabile alla storia del basket bolognese. Ecco perché tifosi di entrambe le squadre bolognesi non hanno voluto tradire questo appuntamento, riempendo il palazzetto, festeggiando un successo di tutta la città.